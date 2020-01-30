Нужно 20 млрд рублей. На что жаловались депутату Госдумы Терентьеву жители Алтая

Депутат Государственной думы, глава отделения партии "Справедливая Россия" в Алтайском крае Александр Терентьев провел в Барнауле прием граждан. Среди обратившихся – ветеран, у которого проблема выбора льгот. Подробности рассказали в пресс-службе партии.

"Ветеран труда Алексей Иванович (1935 года рождения) обратился к парламентарию по поводу выплат детям войны, а также о несправедливости аннулирования совмещения льгот по разным основаниям. В частности, он привел пример "афганца", которому платили как ветерану горячих точек. Но когда ему присвоили третью группу инвалидности, встал вопрос о выборе по какой льготе получать денежную компенсацию. Причем и там, и там сумма ничтожная, но соглашаясь на одну льготу, придется отказываться от другой", – рассказали в аппарате партии.

Александр Терентьев напомнил, что "Справедливая Россия" в Госдуме неоднократно предлагала устранить эту несправедливость в отношении детей войны, но инициативу партии все время отклоняют. Этот вопрос СР пытается продвигать и на региональном уровне и скоро будут вносить соответствующий законопроект.

"Хотя цена вопроса составляет около 20 млрд рублей. Это ничтожно малая сумма по сравнению с профицитом бюджета в три триллиона в прошлом году и в полтора в этом", – подчеркнул он.

На прием пришла мать троих детей Анна Владимировна, которая уже шесть лет стоит в очереди на бесплатную землю, но продвинулась вперед лишь на 23 позиции. Право на участок она имеет по краевому закону. В очереди более 11 тысяч человек, но обеспечить всех участками с коммуникациями власти не могут, не хватает денег. Но закон есть и его надо исполнять, подчеркнул Александр Терентьев.

Также у нее возникла проблема с оплатой обучения ребенка в профессиональном образовательном учреждении за счет регионального материнского капитала. Соцзащита ей отказывает, потому что это частное учебное заведение не имеет аккредитации, потому что у них только профессиональное обучение, а общего нет.

"Возможно, по региональному маткапиталу условия жестче. Поднимем вопрос изменения условий, если в рамках закона не получится", – сказал Терентьев и обещал помочь разобраться.

Все обращения с личного приема взяты депутатом в работу, и будут направлены соответствующие запросы.