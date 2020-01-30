"Единая Россия" предлагает продлить региональный материнский капитал в Алтайском крае

Секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель парламента Алтайского края Александр Романенко предложил губернатору Виктору Томенко продлить выдачу регионального материнского капитала до конца 2026 года. Пока она действует до конца 2021 года.

"Партия должна изучить вопрос регионального материнского капитала в Алтайском крае и принять решение о продлении. Мы дадим соответствующее поручение фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном собрании, чтобы, возможно, уже на февральской сессии она вышла с такой инициативой", – сказал Романенко.

Этот вопрос обсуждали на заседании Президиума регионального политсовета партии, куда входят и Томенко, и Романенко.

Губернатор предложение поддержал.

Напомним, кроме федерального материнского капитала (его дают за рождение второго ребенка), жители Алтайского края имеют право и на краевой маткапитал (за третьего или последующего ребенка). С 2011 года из бюджета региона семьи получают 55 387,5 рубля на улучшение жилищных условий или получение образования ребенком (детьми).

Программа должна была завершиться через два года, как и федеральная. Но во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о продлении программы до конца 2026 года и об увеличении суммы до 616 тысяч рублей. Также при рождении первого ребенка семья может получить материнский капитал в его сегодняшнем объеме – 466 тысяч рублей.