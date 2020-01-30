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"Единая Россия" предлагает продлить региональный материнский капитал в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Партия предлагает выдавать бюджетные 55 тысяч рублей до конца 2026 года
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

Секретарь реготделения партии "Единая Россия", председатель парламента Алтайского края Александр Романенко предложил губернатору Виктору Томенко продлить выдачу регионального материнского капитала до конца 2026 года. Пока она действует до конца 2021 года.

"Партия должна изучить вопрос регионального материнского капитала в Алтайском крае и принять решение о продлении. Мы дадим соответствующее поручение фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Законодательном собрании, чтобы, возможно, уже на февральской сессии она вышла с такой инициативой", – сказал Романенко.

Этот вопрос обсуждали на заседании Президиума регионального политсовета партии, куда входят и Томенко, и Романенко.

Губернатор предложение поддержал.

Напомним, кроме федерального материнского капитала (его дают за рождение второго ребенка), жители Алтайского края имеют право и на краевой маткапитал (за третьего или последующего ребенка). С 2011 года из бюджета региона семьи получают 55 387,5 рубля на улучшение жилищных условий или получение образования ребенком (детьми).

Программа должна была завершиться через два года, как и федеральная. Но во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о продлении программы до конца 2026 года и об увеличении суммы до 616 тысяч рублей. Также при рождении первого ребенка семья может получить материнский капитал в его сегодняшнем объеме – 466 тысяч рублей.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.01.2020 11:13
- гость -

Дополните новость, про земельный участок, который положен многодетным семьям. Что с этой задачей власти не справились, люди стоят в очереди на получение по многу лет и ничего не происходит.
Отдельного внимания заслуживает смешной размер регионального материнского капитала, такую смешную сумму можно выдавать по факту рождения третьего и последующего ребенка. Улучшить жилищные условия или получить образование на эту сумму не реально.
Про обеспечение жильем молодых семей, а также сирот вообще молчу. Это отдельный провал.

30.01.2020 11:26
- гость -

На фото - три "витязя" на распутье.
Увы, куда бы ни поехали - всё равно дюлей получат.
21-й год надвигается.

30.01.2020 11:37
- гость -

Доводилось с личностью по середине на фото иметь общение..., обещать может а выполнять обещанное - нет!

30.01.2020 11:38
- гость -

интересно. если сами те про кого новости читают эти комментарии, что они думают?

30.01.2020 12:03
- гость -

30.01.2020 11:37
- гость - Ваши слова звучат как наговор какой то. Нет конкретики, может вы просили его помочь в продаже снюса?! Он пообещал, а потом они решили его запретить. А вы обиженный теперь. Или другое мутное дело. А мы сейчас читаем ваш комментарий и что должны подумать? Нехорошо хлопчик.

30.01.2020 12:04
- гость -

30.01.2020 11:37
- гость -
Доводилось с личностью по середине на фото иметь общение..., обещать может а выполнять обещанное - нет!


чего от старухария хотите?

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