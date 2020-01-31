Теракты и лекарство от рака: главные пророчества Ванги и ее предсказания на 2020 год

"Вау! Да ты просто Ванга!" – так мы часто зовем друзей с хорошей интуицией. А глагол "ванговать" прочно закрепился в нашем обиходе, когда мы рассказываем о своих или чужих предчувствиях. Знаменитая предсказательница Ванга родилась 109 лет назад 31 января 1911 года. Относиться к ее пророчествам можно по-разному, собственно говоря, как и трактовать. Она рассказывала о том, что видела железных птиц, металлические палки, яркое пламя и многие другие странные вещи. А уже ее многочисленные почитатели пытались разгадать в этих символах грядущие события. В день рождения ясновидящей amic.ru вспоминает, что Ванга предрекла России и миру в 2020 году, какие из ее предсказаний сбылись, а какие – не очень.

Что Ванга предсказала миру на 2020 год?

Ванга называла 2020 год поворотным в судьбе человечества. Именно в этот период, по ее словам, должны произойти события, которые во многом предопределят ход истории. Правда, о каких именно событиях идет речь, она не уточняла. Из всех ее предсказаний на 2020 год наибольший интерес вызывают три.

Конец деньгам

Провидица говорила, что деньги потеряют свою ценность к 2020 году, и на смену им "придут цифры". Что ж, трактовать это можно по-разному, но очевидно, что пророчество уже можно считать сбывшимся. С появлением пластиковых карт люди все меньше пользуются бумажными деньгами. Более того, с появлением криптовалюты многие вообще начали отказываться и от привычных денег.

Человек, который принесет надежду

Еще Ванга предсказала, что в 2020 весь мир обретет человека, который "даст людям надежду" и установит "покой на земле". Что ж, надеемся, что покой он установит не вечный. Поклонники ясновидящей предполагают, что речь идет об одном из правителей мировых держав.

Новый источник энергии

Также в 1995 году она предсказала, что в 2020 ученые найдут новый источник энергии, "по мощи своей не уступающий Солнцу". К сожалению, пока ученые и близко к этому не приблизились. Но упорно работают в данном направлении. Например, пытаются заставить заработать большой адронный коллайдер. Кто знает, быть может совсем скоро эта работа принесет свои плоды.

Природные катаклизмы

Если верить пророчествам Ванги, крайне тяжелый год предстоит Тайваню и соседним с ним государствам. По словам ясновидящей, Азию в 2020 году ждет целая череда мощнейших землетрясений. Сама Ванга объяснила это активным вмешательством человека в целостность рельефа.

Не менее печальный прогноз у нее был и для Африки: на континенте разразится страшная эпидемия какого-то нового заболевания, которая унесет немало человеческих жизней. Провидица также говорила, что весь 2020 год человечество проведет в поисках лекарства от этой болезни. Что ж, пока подобных новостей из Африки не поступало. А вот недавняя вспышка коронавируса в Китае действительно вызвала в обществе большой ажиотаж.

Чего ждать России в 2020 году?

А вот для России у Ванги вполне благоприятный прогноз на 2020. Согласно ее пророчеству, стране удастся "сохранить стабильность в условиях всемирного хаоса". "Войн не вижу, не будет также пепелищ и огня", – говорила она. Поэтому Россия, по мнению предсказательницы, в 2020 году останется целой и неделимой.

Также ясновидящая предрекла России в 2020 году рождение множества талантливых детей. По ее словам, те, кто родится в 2020 году в России, в будущем сделают немало важных открытий. Так что если вы давно задумывались над рождением ребенка – сейчас самое время, если верить Ванге.

Также провидица рассказывала о неком ученом из России, который в 2020 году сделает важное открытие. Этот человек сможет "продлить жизнь" и "упредить смерть", предрекала Ванга.

Какие знаменитые пророчества Ванги сбылись?

Смерть Сталина

"Врата в мир иной, куда уйдет Сталин, будут открыты и для других властителей России", – сказала тогда предсказательница. Она даже назвала время, когда правитель уйдет из жизни – март 1953 года.

Так и случилось. Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг на своей даче в Кунцеве.

Распад СССР

"Вижу сад... Это Россия... Кругом снег... Много снега. Слышу голоса: мужской и женский... Нет, это не голоса – из глубин земли соки питают деревья... В Россию идет необычная весна…" – предрекала болгарская ясновидящая.

Многие увидели в этом образ распадающегося и "засыхающего" Советского Союза. Вскоре после ее слов в стране началась знаменитая "перестройка".

Победа Ельцина на выборах

Говорят, что к помощи Ванги обращались множество известных политиков, в числе которых и Борис Ельцин. Но нет, сам Борис Николаевич на встречу к Ванге не поехал. Но вместо себя отправил пресс-секретаря Сергея Медведева.

Говорят, на встрече Ванга предсказала Борису Николаевичу победу на президентских выборах. А 10 июля 1991 года пророчество сбылось: Ельцин стал первым президентом Российской Федерации.

Авария на подлодке "Курск"

"В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать", – сказала Ванга в 1980 году, но ее пророчество тогда никто не понял.

Об этом предсказании вспомнили в 2000 году, когда атомная подводная лодка "Курск" потерпела катастрофу во время учений в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли.

Теракт 11 сентября в Нью-Йорке

Пожалуй, это самое популярное и цитируемое пророчество Ванги. "Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой", – сказала провидица в 1989 году.

Спустя 12 лет в Нью-Йорке произошел самый громкий теракт в истории. Два пассажирских самолета, угнанные террористами "Аль-Каиды", врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Трагедия унесла жизни 2977 человек.

Бонус: свадьба Киркорова и Пугачевой

Ну куда же без Филиппа, когда речь идет о Ванге? Когда Киркорову было 4 года, его отец Бедрос пришел к ясновидящей. "У вас есть сын, и его ждет большая известность. Я вижу его на высоте – горе, а в руках у него металлическая палка", – вспоминал он потом пророчество Ванги.

Предсказание звучало странно, но в итоге сбылось: вершиной стала музыкальная эстрада, а металлической палкой – микрофон.

Предрекла она Киркорову и брак. Ванга сказала, что в 27 лет Филипп женится на женщине, чье имя начинается на букву "А". В 1994 случилась самая известная свадьба российской эстрады: Филипп Киркоров женился на Алле Пугачевой.

Что не сбылось

Гибель США после президентства Обамы

Говорят, Ванга предрекла, что 44-м президентом США станет темнокожий. Также она добавила, что это будет последний президент Америки, после чего страна либо замерзнет, либо исчезнет с мировой арены из-за кризиса. Что ж, Обама президентом действительно стал, но Штаты этот момент благополучно пережили.

Генная инженерия

"Люди не будут ни сеять, ни жать, а только все выращивать. Животные будут плодиться как растения, а растения – как животные", – говорила Ванга о начале третьего тысячелетия. Конечно, генные модификации активно развиваются с течением времени, но ничего подобного, о чем говорила Ванга, пока и близко нет.

Лекарство от рака

Ванга говорила, что в начале 2000-х мир забудет об онкологических заболеваниях. Согласно ее пророчеству, рак удастся "заковать в железные цепи". Что ж, годы идут, ученые всего мира ищут то самое чудо-средство, но пока безуспешно.

Онкологические заболевания остаются актуальной проблемой, а число заболевших не уменьшается.

Новая мировая война

Конечно, одним из самых пугающих предсказаний Ванги стала третья мировая война, которая приведет к гибели большей части человечества.

Однако сейчас на дворе 2020 год, а новой мировой войны пока не случилось. Хотя в начале января многие были уверены, что мир стоит на пороге нового военного столкновения. К счастью, этого не произошло.