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Новости

Студия звукозаписи появилась в барнаульской "Шишковке"

, ИА "Амител"
Третий этаж библиотеки открыли после масштабного ремонта
Обновленная библиотека им. Шишкова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Обновленная библиотека им. Шишкова / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. Шишкова после ремонта открылся третий этаж. Там обновили почти 800 квадратных метров.

Так, в зале краеведения убрали одну из стен, поэтому пространства стало больше. Там установили эргономичные стеллажи, организовали комфортные места для читателей. На новом месте теперь находятся выставочный и конференц-залы. При этом все локации трансформируются в одно большое пространство для концертов и спектаклей. Оно рассчитано на 300 человек.

Изменения затронули и читальный зал. Там появились полки с открытым доступом. Кроме того, в "Шишковке" открыли свою студию звукозаписи.

Как отмечают в библиотеке, теперь в планах – реконструкция второго этажа.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

30.01.2020 13:11
- гость -

Ну и? Где раскрытие темы новости? Про студию звукозаписи в тексте одно предложение. Из заголовка уже понятно, что открыли.

30.01.2020 13:31
Митенька ржевский

Что вы подразумеваете под "студия звукозаписи"? Вокзальную "Звукозапись" образца 90-х , где с катушек на кассеты записывали всякую дрянь, или студию типа RealWorld в городе Бат, Великобритания?

30.01.2020 14:16
- гость -

Что за эргономические сидушки в зале?Как на них облокачиваться?Облокачаться?И спиной некуда утыкиваться...Упущение.

30.01.2020 15:00
- гость -

хоть бы один похвалил. очень все здорово и современно. молодцы!

30.01.2020 16:44
- гость -

Хорошее дело! При сохранении основного профиля такие дополнительные виды деятельности как раз подходят.
Кстати, в Барнауле довольно много молодежи, которые не по дискотекам и кино ходят (или не только по ним), но и организуют интеллектуальные игры, клубы по настольным играм и т.п. Они могли бы в таких местах (или как модно сейчас говорить локациях)))) собираться.
А в студии звукозаписи можно записывать и речевую информацию к проектам. А то и организовать через интернет-вещание что-то вроде радиопередач на какие-нибудь темы. Сотрудничать с факультетами. Это очень бы студентам-социологам, журналистам бы подошло.
Классно получается!
А так большинство комментов, которые я тут увидел, от хронических нытиков.

1.02.2020 12:50
- гость -

Интересно обновили библиотеку, хорошо третий этаж смотрится, но насчет звукозаписи хотелось бы узнать поподробнее. Совсем ничего про звукозапись не написали, несмотря на заголовок статьи.

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