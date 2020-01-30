Студия звукозаписи появилась в барнаульской "Шишковке"

В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. Шишкова после ремонта открылся третий этаж. Там обновили почти 800 квадратных метров.

Так, в зале краеведения убрали одну из стен, поэтому пространства стало больше. Там установили эргономичные стеллажи, организовали комфортные места для читателей. На новом месте теперь находятся выставочный и конференц-залы. При этом все локации трансформируются в одно большое пространство для концертов и спектаклей. Оно рассчитано на 300 человек.

Изменения затронули и читальный зал. Там появились полки с открытым доступом. Кроме того, в "Шишковке" открыли свою студию звукозаписи.

Как отмечают в библиотеке, теперь в планах – реконструкция второго этажа.