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Митингуй, не митингуй. На Алтае разрешили проводить акции протеста у зданий МВД и ФСБ

, ИА "Амител", Александра Черданцева
А также зданий прокуратуры, Следкома, администраций и краевого правительства
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Депутаты Заксобрания Алтайского края отменили норму закона, которая запрещала проводить митинги ближе 50 метров от зданий администраций и правоохранительных органов. Решение было принято на сессии в четверг, 30 января, передает из зала заседаний корреспондент портала amic.ru.

Запрет на расстояние ближе полсотни метров отменен в отношении зданий, занимаемых правительством Алтайского края, администрациями муниципальных образований. Шествия, демонстрации и одиночные пикеты проводить можно было как раньше, так и теперь. Также отменен запрет на публичные мероприятия у зданий и территорий МВД, УФСИН, Минобороны, ФСБ, прокуратуры, Следкома, МЧС. 

Как пояснил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, норма была отменена после решения Конституционного суда (по подобной мере в законе в Республике Коми).

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.01.2020 12:02
- гость -

Получишь 0

30.01.2020 12:08
- гость -

Представляете как удобно перед МВД митинги проводить, удобно им. Не надо далеко ездить, прям горяченьких бери. Красота.

30.01.2020 12:19
- гость -

Анекдот в тему:
Идет митинг на площади. За углом стоит машина со спецназом, и всем выходящим с площади людям задают вопрос: -С митинга? -Да. -Быстро в машину! Следующему: -С митинга? -Да. -Быстро в машину! Следующему: -С митинга? -Нет. -Быстро на митинг и в машину!

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