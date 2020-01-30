Митингуй, не митингуй. На Алтае разрешили проводить акции протеста у зданий МВД и ФСБ

Депутаты Заксобрания Алтайского края отменили норму закона, которая запрещала проводить митинги ближе 50 метров от зданий администраций и правоохранительных органов. Решение было принято на сессии в четверг, 30 января, передает из зала заседаний корреспондент портала amic.ru.

Запрет на расстояние ближе полсотни метров отменен в отношении зданий, занимаемых правительством Алтайского края, администрациями муниципальных образований. Шествия, демонстрации и одиночные пикеты проводить можно было как раньше, так и теперь. Также отменен запрет на публичные мероприятия у зданий и территорий МВД, УФСИН, Минобороны, ФСБ, прокуратуры, Следкома, МЧС.

Как пояснил председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, норма была отменена после решения Конституционного суда (по подобной мере в законе в Республике Коми).