Выпросили. Полюбившийся барнаульцам паровозик возвращается на свое место

Жители Барнаула заметили рабочих, которые возвращают на место паровозик на пересечениии проспекта Красноармейского и улицы Молодежной.
Впервые конструкцию установили перед новогодними праздниками. Из-за того что паровоз стоял над теплокамерой, из его трубы всегда шел "дым". Такой элемент декора сразу пришелся по душе барнаульцам, и поэтому когда его начали разбирать, горожане создали петицию с просьбой вернуть локомотив на место.
30 января горожане заметили рабочих, которые привезли детали паровоза к пересечению проспекта Красноармейского и Молодежной. Скоро они приступят к монтажу декоративной конструкции.
Комментарии
лучше бы в зону отдыха, коих в барнауле практически нет, чтобы посидеть, полюбоваться, вот его бы на место, где ненавидящие город,хотят установить новый корпус АГУ, вот там он кстати