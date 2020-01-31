Секрет идеального сна: как перестать беспокоиться и начать высыпаться

Крепкий сон – залог успешного дня, а залог крепкого сна – хороший матрас. От него зависит не только комфорт во время отдыха, но и здоровье. Правильный выбор матраса способен решить такие проблемы, как бессонница, боли в шее, спине и мышцах, постоянная усталость и раздражительность. В Барнауле подобрать комфортное спальное место можно в Sonberry.

Фабрика ортопедических матрасов Sonberry – отечественная компания, созданная в 2000 году, производящая пружинные матрасы с независимой поддержкой, беспружинные матрасы, анатомические подушки и другую продукцию для комфортного сна.

"Sonberry = качество продукции" – это основа философии компании. Изделия создаются только на высококлассном оборудовании и только из современных экологически чистых материалов.

У Sonberry собственное производство пружинных блоков, многие модели запатентованы. Независимый пружинный блок производится на автоматических линиях швейцарского производства, которое не имеет аналогов на территории РФ. Технология создания позволяет полностью исключить усадку и деформацию готового блока как после скручивания, так и в процессе эксплуатации. Срок эксплуатации изделий достигает 25 лет.

Поддерживая высокое качество продукта, Sonberry тщательно изучает опыт ведущих европейских и американских компаний аналогичной отрасли. В приоритете компании – возможность предлагать покупателям уникальные матрасы по доступным ценам.

В салоне Sonberry матрасы можно протестировать и выбрать подходящий для себя как по комфорту, так и по цене. На многие модели матрасов действуют скидки до 50%.

Sonberry также предлагает функциональные и качественные дизайнерские кровати. Широкий ассортимент обивочного материала позволяет подобрать кровать, которая идеально впишется в интерьер. В углах кровати стальные опоры для жесткости изделия, а специальные крепления не только надежно держат детали, но и позволяют разбирать и собирать кровать неоднократно. Кровати оборудованы усиленным ортопедическим основанием, немецкими газлифтами для удобства системы хранения и запатентованной системой сдвижных роликов – для легкой влажной уборки.

Отдел Sonberry

Адрес: Павловский тракт, 251ж, ТЦ "Москва", 3 этаж, правое крыло

Телефон: 8-961-980-0015



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