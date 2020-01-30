Этим парнем был Альберт Эйнштейн: проверь, насколько ты близок к ученому

Алтайский государственный технический университет проведет для учащихся 9-х классов пробный экзамен по физике, по условиям, приближенным к ОГЭ.

Экзамен проводится бесплатно.

Экзамен состоится в воскресенье, 9 февраля, в главном корпусе АлтГТУ (пр. Ленина, 46). Регистрация начнется в этот день в 9:00.

Записаться на экзамен необходимо до 16:00 5 февраля по электронной почте: oge_altstu@mail.ru, указав фамилию, имя, отчество, школу, класс, e-mail, номер телефона. Добавим, школьники Барнаула могут также записаться на экзамен в своих школах.

Экзаменуемые должны взять с собой паспорт и две черные гелевые ручки. Можно взять на экзамен непрограммируемый калькулятор, линейку.

Подробная информация по телефону: +7 (3852) 29−07−37.