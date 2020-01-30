Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края

Бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин попробует избраться в Государственную думу по одномандатному округу в Алтайском крае.
КПРФ намерена выставить Грудинина на одном из четырех округов региона. На каком именно, пока не решено, сообщает "АиФ-Алтай".
Напомним, в марте 2018-го на президентских выборах Грудинин получил 11,77% голосов. При этом по Алтайскому краю его результат оказался вдвое выше, чем в целом по стране: 23,67%.
Очередные выборы в Государственную думу РФ должны состояться в сентябре 2021 года. Однако некоторые политологи предполагают, что голосование может пройти досрочно – во второй половине 2020 года.
Отметим, что сейчас Грудинин является директором ЗАО "Совхоз имени Ленина".
Комментарии
этот клубничный царь все не успокоится?
Это радует.
Хуже точно не будет надо брать.
Свои депутаты о крае не думают. Этот вообще москвич
а что он сделал уже для жителей алтайского края, а?
НИЧЕГО.
так зачем его выдвигать, или это установка такая для непонимающих в политтехнологиях?
Младо капиталисты одевающие маску коммунистов вызывают громкий смех.
Уровень доверия местным клоунам - полный ноль. Едросов вообще все тихо ненавидят.
Ребяты! Нужны разные люди в Думе, нужны разные мнения - единоличное правление вождя и несменяемая Госдума, это приговор России на сотни лет - жить в нищете, технической отсталости и бесправии...
А миллионы евро он уже перевел из-за границы?
Напомню хронологию:
-иностранные счета Павла Грудинина были открыты им для оплаты ... счетов в иностранном банке лечением родственников за границей
-кандидат в президенты Грудинин представил данные "о том, что у него нет иностранных счетов"
-налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
Не смотря на заявление самого Грудинина упоротые грудининцы (впрочем и он сам изменил показания) орут что никаких счетов не было и нет, что это всё злобный Путин подстроил!
М
щас тебя помидорами и тапками закидают )))))))))
30.01.2020 13:04
- гость -
Ребяты! Нужны разные люди в Думе, нужны разные мнения - единоличное правление вождя и несменяемая Госдума, это приговор России на сотни лет - жить в нищете, технической отсталости и бесправии...
контр-революцию проделанную при Ельцине исправить одним Грудининым нельзя.
При царе в нашем приходе были только кабак и церковь. Сталин их снес , построил школы, больницы, кинотеатры и клубы. Сейчас кинотеатры и клубы снесли, школы и больницы закрывают, возвращаемся к кабакам и церквям. Вот такой прогресс
Я не знаю адекватных местных политиков.
По умолчанию вычёркиваем членов ЗАО Едим Россию. Также вычёркиваем оппо-драчунов типа Вовчика Рыжкова (вообще зашкваренный тип).
Вычеркиваем Герасименко по определению.
И кто остаётся? Никого.
Шаргунов - отличный молодой политик. Если Грудинон станет баллотироваться в ГД от АК, то пойду голосовать за него. Это как форма протестного голосования: против других (в первую очередь), у Грудинина есть своя сформированная система мировоззрения, которая кардинально отличается от властной, и за новое лицо в политике (это менее важно).
Да, я знаю про его недостатки.
Да, знаю про его колхоз приватизированный.
Но...
Новые лица однозначно нужны.
Более адекватных по сравнению с ним из числа местных я не вижу, а потому поддержу Грудинина.
30.01.2020 13:07
М
Лжете как дышите - как и кто его тогда до выборов допустил - назовите Ф.И.О. этих преступников!?
Я - за
30.01.2020 13:07
М
много лжи вокруг, а вы ложь пиарите
Опять выборы? когда вы успокоитесь? прочитайте книгу Валерия Смирнова - "Фронт путина - против кого?"
Больше вы на выборы не пойдете никогда - даже если вас туда лошадью потащат. Полнейший лохотрон. Там много интересных моментов, например как Жириновский попал в политику и т д. Например, референдум по конституции 1993 года был, но когда возникли вопросы к этому референдуму - то все биллютени просто сожгли.
что это всё злобный Путин подстроил!
Так и есть, этот мастак, и злобный и подстроил, в его духе.
при условии что ~10% в Алтайском крае голосуют досрочно, это он погорячился...
О каком голосовании в скрепостане может идти речь? Голоса снова будут считать люди на 146% преданые колониальной администрации...
Обратите внимание, когда человек начинает политическую борьбу, то он готов всё и вся только для народа. Потом пролазит в депутаты, тоже только про проблемы народа говорит. Становится депутатом - о народе и слышать не хочет.., занимается только своими проблемами и своим карманом...
30.01.2020 13:31
- гость -
да у вас просто медвежья дивергенция по стохастику
его результат оказался вдвое выше, чем в целом по стране: 23,67%.
Наверное поэтому коммунисты на губернаторские выборы не пошли, а то еще выиграли бы. Там народ злой был после повышения пенсионного возраста. Поэтому коммунисты снялись с выборов, политические ... неадекваты. Ленин бы сказал жестче
Первая фотка неистово доставила.
А почему он, правда, на губернаторские выборы в прошлом году не пошел. выигрывал бы железно. На единороссов все были злые. Показал бы на примере нашего края чего стоит. Может пригрозили, что бизнес прикроют?
30.01.2020 13:11
- гость -
Эта страна всегда жила в нищете, технической отсталости и бесправии, - что при царях, что при твоих любимых коммуняках, что при Ельцине - Путине. И ничего в ней никогда не изменится, пока не изменится быдлячий менталитет ее населения.
30.01.2020 14:06
- гость - Чем быдлячий менталитет?! Дай вам власть, вы может быть и поболее гребли в свой карман, не гнушаясь калек и пенсионеров, давили бы их из за лишней копейки. А так как вы находитесь по другую сторону, то от своей тихой злобы не можете изменить ничего, и остается только скулить как собаке, и находить все свои проблемы в менталитете других.
30.01.2020 14:06
- гость -
гребешок , твои 5 копеек как варенье в стакан
30.01.2020 14:20
- гость -
Во-первых, не приписывай другим, тем более тем, кого не знаешь, свои влажные фантазии, во-вторых, скулите пока что только вы под сапогом едросов. Я-то трезво смотрю на сложившуюся в этой стране ситуацию и ясно вижу из нее выход лично для себя (да вот, не страдаю я этой ымперской болезнью под названием "Как нам обустроить Роиссю".
Медики скорой за Грудинина.
30.01.2020 14:50
- гость -
Психиатры?
Я когда на фотке бабок с иконой увидел, то подумал, что на портрете не хватает только черной ленточки сбоку. Тогда бы было очень похоже на похороны. Коммунистам вроде ведь как нельзя в веру? Не?
Сейчас коммунисты другие, им можно и в бизнес, пример Китая очень показателен, там очень эффективно занимаются бизнесом под руководством коммунистов. Грудинин хочет также
На выборы президента можно было не ходить , Пупкин трон живым не отдаст. Павел Николаевич должен оставаться на виду , ОПГ не вечное...
0.01.2020 14:34
- гость -
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Вот и хохлотролль нарисовался, брысь нечисть
Руками и ногами- ЗА !
0.01.2020 14:34
- гость -
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Вот и хохлотролль нарисовался, брысь нечисть
- Это диагноз, батенька. Как только обама перестал гадить в подъездах, ему на смену пришли хохлотролли. Вечно враги спокойно жить не дают...
Хохлотролли никуда и не уходили, они с 2014 года завелись, сразу после госпереворота
Хохлотролли тоже Грудинина не хотят
Прежний возраст выхода на пенсию предложили прописать в Конституции
29 января 2020 в 22:21
Конституция Российской Федерации с изменениями на 2020 год. Клипарт. Екатеринбург, конституция рф, закон, законы рф, конституция российской федерации
Партия КПРФ заявила, что конституционная реформа должна быть полноценной
Изменение Конституции РФ в 2020 году
Партия КПРФ подготовила свои поправки к Конституции РФ. Коммунисты предлагают прописать в основном законе страны прежние нормы выхода россиян на пенсию.
«Предложение КПРФ — закрепить наше пенсионное достояние, которое долгое время функционировало: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин», — цитирует заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова «Интерфакс». Он заявил, что конституционная реформа должна быть полноценной и касаться первой и второй части основного документа.
Также партия предлагает прописать в Конституции индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий. По мнению КПРФ, в основном документе должны указать право россиян на часть дохода от недр. Коммунисты предлагают закрепить в Конституции минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пенсию не ниже прожиточного минимума.
В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал ряд поправок к Конституции. Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект об изменениях в основном законе страны, передает RT. Чтобы изменения вступили в силу, помимо Госдумы и Совета Федерации поправки должны одобрить 2/3 региональных парламентов, а также большинство жителей России.
30.01.2020 15:40
- гость -
Ты даже не представляешь, каким дураком сейчас себя выставил...
Люди! Вы уже определитесь чего вы хотите! Сколько по-честному набрал голосов Грудинин тогда? Вы кого хотите?! Изменения Конституции и Царя?!
30.01.2020 16:10
- гость -
Ну тебе же сказали-брысь,что привязался?
30.01.2020 16:10
- гость - а чем он выставил себя дураком?! Это у вас какие то обиженные эмоции проскакивают. Я думаю что вы по жизни манипулятор хороший, близким конечно тяжко с вами. Но вы и правда валите из России, не приживаетесь вы у нас тут...плохо вам тут. Нервы надо беречь хлопчик.
Жаркое обсуждение.
Грудинин всколыхнул болото Едра. Еще только слух , а у запутинцев диарея. Надеюсь пойдет от нас в Думу.
я за! многие мои знакомы тоже я думаю за
это единственная на мой взгляд сила которая может противостоять едру. хуже уже точно не будет. Товарищи, голосуем все за Грудинина! иначе так и не выберемся из гов.а никогда, надо дать ему шанс. Терять нам уже итак нечего. Все ресурсы у нас уже забрали. Нашем детям итак ничего не осталось. Будем клубнику всем колхозом выращивать)
я бы еще Бондаренко Николая выдвинул от коммунистов. Тогда реально что-то изменится
Идея хорошая. Пусть построит колхоз в Алтайском крае, народ проголосует.
Надо снова за него проголосовать. А вдруг?
а что своих алтайских достойных нет? нужен этот далёкий выскочка?
а что своих алтайских достойных нет? нужен этот далёкий выскочка?
Назовите, кого считаете достойным
Вас,и то толку будет больше