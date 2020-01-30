Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края

Бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин попробует избраться в Государственную думу по одномандатному округу в Алтайском крае.

КПРФ намерена выставить Грудинина на одном из четырех округов региона. На каком именно, пока не решено, сообщает "АиФ-Алтай".

Напомним, в марте 2018-го на президентских выборах Грудинин получил 11,77% голосов. При этом по Алтайскому краю его результат оказался вдвое выше, чем в целом по стране: 23,67%.

Очередные выборы в Государственную думу РФ должны состояться в сентябре 2021 года. Однако некоторые политологи предполагают, что голосование может пройти досрочно – во второй половине 2020 года.

Отметим, что сейчас Грудинин является директором ЗАО "Совхоз имени Ленина".