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Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края

, ИА "Амител"
Уже есть соответствующее решение КПРФ
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин попробует избраться в Государственную думу по одномандатному округу в Алтайском крае.

КПРФ намерена выставить Грудинина на одном из четырех округов региона. На каком именно, пока не решено, сообщает "АиФ-Алтай".

Напомним, в марте 2018-го на президентских выборах Грудинин получил 11,77% голосов. При этом по Алтайскому краю его результат оказался вдвое выше, чем в целом по стране: 23,67%.

Очередные выборы в Государственную думу РФ должны состояться в сентябре 2021 года. Однако некоторые политологи предполагают, что голосование может пройти досрочно – во второй половине 2020 года.

Отметим, что сейчас Грудинин является директором ЗАО "Совхоз имени Ленина".

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

30.01.2020 12:36
- гость -

этот клубничный царь все не успокоится?

30.01.2020 12:40
Нищеброд

Это радует.

30.01.2020 12:42
- гость -

Хуже точно не будет надо брать.

30.01.2020 12:46
- гость -

Свои депутаты о крае не думают. Этот вообще москвич

30.01.2020 12:48
- гость -

а что он сделал уже для жителей алтайского края, а?

НИЧЕГО.
так зачем его выдвигать, или это установка такая для непонимающих в политтехнологиях?

30.01.2020 12:53
- гость -

Младо капиталисты одевающие маску коммунистов вызывают громкий смех.

30.01.2020 13:04
1

Уровень доверия местным клоунам - полный ноль. Едросов вообще все тихо ненавидят.

30.01.2020 13:04
- гость -

Ребяты! Нужны разные люди в Думе, нужны разные мнения - единоличное правление вождя и несменяемая Госдума, это приговор России на сотни лет - жить в нищете, технической отсталости и бесправии...

30.01.2020 13:07
М

А миллионы евро он уже перевел из-за границы?
Напомню хронологию:
-иностранные счета Павла Грудинина были открыты им для оплаты ... счетов в иностранном банке лечением родственников за границей
-кандидат в президенты Грудинин представил данные "о том, что у него нет иностранных счетов"
-налоговая служба Швейцарии сообщила об 11 счетах Грудинина, в том числе в золоте
Не смотря на заявление самого Грудинина упоротые грудининцы (впрочем и он сам изменил показания) орут что никаких счетов не было и нет, что это всё злобный Путин подстроил!

30.01.2020 13:10
- гость -

М
щас тебя помидорами и тапками закидают )))))))))

30.01.2020 13:11
- гость -

30.01.2020 13:04
- гость -
Ребяты! Нужны разные люди в Думе, нужны разные мнения - единоличное правление вождя и несменяемая Госдума, это приговор России на сотни лет - жить в нищете, технической отсталости и бесправии...

контр-революцию проделанную при Ельцине исправить одним Грудининым нельзя.
При царе в нашем приходе были только кабак и церковь. Сталин их снес , построил школы, больницы, кинотеатры и клубы. Сейчас кинотеатры и клубы снесли, школы и больницы закрывают, возвращаемся к кабакам и церквям. Вот такой прогресс

30.01.2020 13:14
- гость -

Я не знаю адекватных местных политиков.
По умолчанию вычёркиваем членов ЗАО Едим Россию. Также вычёркиваем оппо-драчунов типа Вовчика Рыжкова (вообще зашкваренный тип).
Вычеркиваем Герасименко по определению.
И кто остаётся? Никого.
Шаргунов - отличный молодой политик. Если Грудинон станет баллотироваться в ГД от АК, то пойду голосовать за него. Это как форма протестного голосования: против других (в первую очередь), у Грудинина есть своя сформированная система мировоззрения, которая кардинально отличается от властной, и за новое лицо в политике (это менее важно).
Да, я знаю про его недостатки.
Да, знаю про его колхоз приватизированный.
Но...
Новые лица однозначно нужны.
Более адекватных по сравнению с ним из числа местных я не вижу, а потому поддержу Грудинина.

30.01.2020 13:26
- гость -


30.01.2020 13:07
М

Лжете как дышите - как и кто его тогда до выборов допустил - назовите Ф.И.О. этих преступников!?

30.01.2020 13:27
- гость -

Я - за

30.01.2020 13:29
- гость -

30.01.2020 13:07
М

много лжи вокруг, а вы ложь пиарите

30.01.2020 13:30
- гость -

Опять выборы? когда вы успокоитесь? прочитайте книгу Валерия Смирнова - "Фронт путина - против кого?"

Больше вы на выборы не пойдете никогда - даже если вас туда лошадью потащат. Полнейший лохотрон. Там много интересных моментов, например как Жириновский попал в политику и т д. Например, референдум по конституции 1993 года был, но когда возникли вопросы к этому референдуму - то все биллютени просто сожгли.

30.01.2020 13:31
- гость -

что это всё злобный Путин подстроил!

Так и есть, этот мастак, и злобный и подстроил, в его духе.

30.01.2020 13:32
- гость -

при условии что ~10% в Алтайском крае голосуют досрочно, это он погорячился...

30.01.2020 13:45
- гость -

О каком голосовании в скрепостане может идти речь? Голоса снова будут считать люди на 146% преданые колониальной администрации...

30.01.2020 13:59
- гость -

Обратите внимание, когда человек начинает политическую борьбу, то он готов всё и вся только для народа. Потом пролазит в депутаты, тоже только про проблемы народа говорит. Становится депутатом - о народе и слышать не хочет.., занимается только своими проблемами и своим карманом...

30.01.2020 13:59
- гость -

30.01.2020 13:31
- гость -

да у вас просто медвежья дивергенция по стохастику

30.01.2020 14:00
гость

его результат оказался вдвое выше, чем в целом по стране: 23,67%.

Наверное поэтому коммунисты на губернаторские выборы не пошли, а то еще выиграли бы. Там народ злой был после повышения пенсионного возраста. Поэтому коммунисты снялись с выборов, политические ... неадекваты. Ленин бы сказал жестче

30.01.2020 14:02
- гость -

Первая фотка неистово доставила.

30.01.2020 14:05
гость

А почему он, правда, на губернаторские выборы в прошлом году не пошел. выигрывал бы железно. На единороссов все были злые. Показал бы на примере нашего края чего стоит. Может пригрозили, что бизнес прикроют?

30.01.2020 14:06
- гость -

30.01.2020 13:11
- гость -

Эта страна всегда жила в нищете, технической отсталости и бесправии, - что при царях, что при твоих любимых коммуняках, что при Ельцине - Путине. И ничего в ней никогда не изменится, пока не изменится быдлячий менталитет ее населения.

30.01.2020 14:20
- гость -

30.01.2020 14:06
- гость - Чем быдлячий менталитет?! Дай вам власть, вы может быть и поболее гребли в свой карман, не гнушаясь калек и пенсионеров, давили бы их из за лишней копейки. А так как вы находитесь по другую сторону, то от своей тихой злобы не можете изменить ничего, и остается только скулить как собаке, и находить все свои проблемы в менталитете других.

30.01.2020 14:22
- гость -

30.01.2020 14:06
- гость -
гребешок , твои 5 копеек как варенье в стакан

30.01.2020 14:34
- гость -

30.01.2020 14:20
- гость -

Во-первых, не приписывай другим, тем более тем, кого не знаешь, свои влажные фантазии, во-вторых, скулите пока что только вы под сапогом едросов. Я-то трезво смотрю на сложившуюся в этой стране ситуацию и ясно вижу из нее выход лично для себя (да вот, не страдаю я этой ымперской болезнью под названием "Как нам обустроить Роиссю".

30.01.2020 14:50
- гость -

Медики скорой за Грудинина.

30.01.2020 14:55
- гость -

30.01.2020 14:50
- гость -

Психиатры?

30.01.2020 15:01
- гость -

Я когда на фотке бабок с иконой увидел, то подумал, что на портрете не хватает только черной ленточки сбоку. Тогда бы было очень похоже на похороны. Коммунистам вроде ведь как нельзя в веру? Не?

30.01.2020 15:19
гость

Сейчас коммунисты другие, им можно и в бизнес, пример Китая очень показателен, там очень эффективно занимаются бизнесом под руководством коммунистов. Грудинин хочет также

30.01.2020 15:35
Клавка Помидо

На выборы президента можно было не ходить , Пупкин трон живым не отдаст. Павел Николаевич должен оставаться на виду , ОПГ не вечное...

30.01.2020 15:40
- гость -

0.01.2020 14:34
- гость -
--------------
Вот и хохлотролль нарисовался, брысь нечисть

30.01.2020 15:49
БОСС 2014

Руками и ногами- ЗА !

30.01.2020 15:53
- гость -

0.01.2020 14:34
- гость -
--------------
Вот и хохлотролль нарисовался, брысь нечисть

- Это диагноз, батенька. Как только обама перестал гадить в подъездах, ему на смену пришли хохлотролли. Вечно враги спокойно жить не дают...

30.01.2020 16:01
гость

Хохлотролли никуда и не уходили, они с 2014 года завелись, сразу после госпереворота

30.01.2020 16:02
гость

Хохлотролли тоже Грудинина не хотят

30.01.2020 16:07
БОСС 2014

Прежний возраст выхода на пенсию предложили прописать в Конституции


29 января 2020 в 22:21
Конституция Российской Федерации с изменениями на 2020 год. Клипарт. Екатеринбург, конституция рф, закон, законы рф, конституция российской федерации
Партия КПРФ заявила, что конституционная реформа должна быть полноценной
Изменение Конституции РФ в 2020 году
Партия КПРФ подготовила свои поправки к Конституции РФ. Коммунисты предлагают прописать в основном законе страны прежние нормы выхода россиян на пенсию.

«Предложение КПРФ — закрепить наше пенсионное достояние, которое долгое время функционировало: 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин», — цитирует заместителя председателя ЦК КПРФ Дмитрия Новикова «Интерфакс». Он заявил, что конституционная реформа должна быть полноценной и касаться первой и второй части основного документа.

Также партия предлагает прописать в Конституции индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий. По мнению КПРФ, в основном документе должны указать право россиян на часть дохода от недр. Коммунисты предлагают закрепить в Конституции минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пенсию не ниже прожиточного минимума.


В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин анонсировал ряд поправок к Конституции. Госдума в первом чтении единогласно приняла законопроект об изменениях в основном законе страны, передает RT. Чтобы изменения вступили в силу, помимо Госдумы и Совета Федерации поправки должны одобрить 2/3 региональных парламентов, а также большинство жителей России.

30.01.2020 16:10
- гость -

30.01.2020 15:40
- гость -

Ты даже не представляешь, каким дураком сейчас себя выставил...

30.01.2020 16:14
AleksandrK

Люди! Вы уже определитесь чего вы хотите! Сколько по-честному набрал голосов Грудинин тогда? Вы кого хотите?! Изменения Конституции и Царя?!

30.01.2020 16:16
- гость -

30.01.2020 16:10
- гость -
Ну тебе же сказали-брысь,что привязался?

30.01.2020 16:21
- гость -

30.01.2020 16:10
- гость - а чем он выставил себя дураком?! Это у вас какие то обиженные эмоции проскакивают. Я думаю что вы по жизни манипулятор хороший, близким конечно тяжко с вами. Но вы и правда валите из России, не приживаетесь вы у нас тут...плохо вам тут. Нервы надо беречь хлопчик.

30.01.2020 16:24
Eugene

Жаркое обсуждение.
Грудинин всколыхнул болото Едра. Еще только слух , а у запутинцев диарея. Надеюсь пойдет от нас в Думу.

30.01.2020 16:27
гость

я за! многие мои знакомы тоже я думаю за
это единственная на мой взгляд сила которая может противостоять едру. хуже уже точно не будет. Товарищи, голосуем все за Грудинина! иначе так и не выберемся из гов.а никогда, надо дать ему шанс. Терять нам уже итак нечего. Все ресурсы у нас уже забрали. Нашем детям итак ничего не осталось. Будем клубнику всем колхозом выращивать)

30.01.2020 16:29
Гость

я бы еще Бондаренко Николая выдвинул от коммунистов. Тогда реально что-то изменится

30.01.2020 17:44
ГОСТ СССР

Идея хорошая. Пусть построит колхоз в Алтайском крае, народ проголосует.

30.01.2020 18:43
гостья

Надо снова за него проголосовать. А вдруг?

30.01.2020 20:05
- гость -

а что своих алтайских достойных нет? нужен этот далёкий выскочка?

31.01.2020 06:17
Пионер

а что своих алтайских достойных нет? нужен этот далёкий выскочка?

Назовите, кого считаете достойным

31.01.2020 08:34
- гость -

Вас,и то толку будет больше

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