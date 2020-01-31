Согреет и удивит. Выбираем подарок для любимых

В оформлении дома важна каждая мелочь. Всего одна вазочка или статуэтка способна оживить интерьер и придать ему завершенный облик. Это как изюминка во внешности: с ней человек становится еще более уникальным и интересным. Такой изюминкой в вашем доме могут стать свечи.

Зажженная свеча заряжает помещение хорошей энергетикой, прогоняет плохие мысли, поднимает настроение и способствует расслаблению, романическому настрою. Смотреть на живой огонь – это отличный способ релаксации. Если у вас беспокойно и тревожно на душе – зажгите свечу, и все неприятности отступят.

Цвет свечей должен гармонировать или, наоборот, контрастировать с цветом стен, штор и предметов интерьера. Например, в комнате со светлыми обоями, занавесками и мебелью будут уместны свечи ярких оттенков – красного и даже черного.

В Европе редкий вечер обходится без свечей. Их зажигают в ресторанах и дома, на ужин или просто для настроения. В России подобные традиции интенсивно входят в привычную реальность. Вместе с привычкой зажигать свечи не только по праздникам, но и в будние дни к людям приходит понимание простой житейской истины: чем больше в жизни красоты, тем ярче мы ощущаем радость и вкус самой жизни.

"Барнаульский Свечной" предлагает резные венецианские свечи собственного производства. Они прекрасно подходят для оформления офисов, салонов и украшения интерьеров вашего дома или квартиры. Смогут стать как дополнением к подарку вашим близким и коллегам, так и основным подарком. Все свечи производятся по технологии ведущих свечных мастеров из высококачественного пищевого парафина марки П2.

И в преддверии Дня всех влюбленных отдел "Барнаульский Свечной", расположенный на третьем этаже ТРЦ "Пионер", дарит всем влюбленным скидку 14% на резные свечи, а при покупке двух и более свечей действует специальное предложение "Скидка 14+14%".

Срок проведения акции с 01.02.2020 по 14.02.2020. Скидка предоставляется на резные свечи собственного производства, имеющиеся в наличии, при приобретении в отделе "Барнаульский Свечной" в ТРЦ "Пионер".

ТРЦ "Пионер"

г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в

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