Россияне рассказали, как выглядит начальник из ночного кошмара

Онлайн-сервис для управления бизнесом "Мегаплан" провел опрос, в котором выяснил, какими негативными чертами обладает плохой, по мнению россиян, начальник.

Так, худшими качествами россияне считают неумение начальника ставить задачи перед подчиненными, а также слабонервность и надменность. За эти пункты в опросе проголосовали 45%, 28% и 19% соответственно.

Другими непрофессиональными качествами россияне посчитали лживость (30%), повышение голоса на сотрудника (26%) и переход на личности (22%).

Более 20% респондентов заявили, что хотели бы уволить своего начальника, при этом в большинстве случае такой руководитель – женщина.

Согласно результатам опроса, 15% сотрудников испытывают неблагосклонность к своему начальнику. И только 2% подчиненных испытывают страх перед руководством.

Примечательно, что в целом россияне лояльно относятся к ленивым начальникам, а также к курящим и пьющим на рабочем месте.