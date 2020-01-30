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Россияне рассказали, как выглядит начальник из ночного кошмара

, ИА "Амител"
Это надменный неумеха
Фото: Goroskop.guru

Фото: Goroskop.guru

Онлайн-сервис для управления бизнесом "Мегаплан" провел опрос, в котором выяснил, какими негативными чертами обладает плохой, по мнению россиян, начальник.

Так, худшими качествами россияне считают неумение начальника ставить задачи перед подчиненными, а также слабонервность и надменность. За эти пункты в опросе проголосовали 45%, 28% и 19% соответственно.

Другими непрофессиональными качествами россияне посчитали лживость (30%), повышение голоса на сотрудника (26%) и переход на личности (22%).

Более 20% респондентов заявили, что хотели бы уволить своего начальника, при этом в большинстве случае такой руководитель – женщина.

Согласно результатам опроса, 15% сотрудников испытывают неблагосклонность к своему начальнику. И только 2% подчиненных испытывают страх перед руководством.

Примечательно, что в целом россияне лояльно относятся к ленивым начальникам, а также к курящим и пьющим на рабочем месте.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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