Безопасный лов. Сибиряк научился ловить рыбу на презервативы

Необычной приманкой для рыбной ловли похвастался рыбак из Сузуна, пишет "Сибкрай.ru" С коллегами он поделился секретом на видео.

"Есть червь такой – мот. Еще на предыдущей рыбалке я заметил, что они под водой становятся скользкими и прозрачными. Появилась идея воспроизвести его из чего-то подручного. Долго не мог придумать, чем заменить, а потом вспомнил, что презерватив есть. Если его нарезать, то он очень похож на этого червя", – объяснил глубинный смысл своей задумки изобретательный рыбак.

Показать пойманную на латексную приманку рыбу он не смог, потому что она сорвалась. Но метод рабочий, утверждает его автор.