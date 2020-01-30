Безопасный лов. Сибиряк научился ловить рыбу на презервативы

Необычной приманкой для рыбной ловли похвастался рыбак из Сузуна, пишет "Сибкрай.ru" С коллегами он поделился секретом на видео.
"Есть червь такой – мот. Еще на предыдущей рыбалке я заметил, что они под водой становятся скользкими и прозрачными. Появилась идея воспроизвести его из чего-то подручного. Долго не мог придумать, чем заменить, а потом вспомнил, что презерватив есть. Если его нарезать, то он очень похож на этого червя", – объяснил глубинный смысл своей задумки изобретательный рыбак.
Показать пойманную на латексную приманку рыбу он не смог, потому что она сорвалась. Но метод рабочий, утверждает его автор.
Комментарии
Нешто искусственные приманки такая новинка?
Отличная новость. теперь на "рыбалку" без проблем и подозрений можно брать "снасти".)))
Не рассказал? Ладно, я скажу, по секрету... XXXL с пупырышками и с запахом клубники...
(клевали только стерлядки)
"не смог, потому что она сорвалась"- не беда, главное, чтобы снасть в нужный момент не порвалась. Тогда - беда...
чем чаще и больше мужик ходит на рыбалку, ТЕМ БОЛЬШЕ У НЕГО СЕКАСА ТОЛЬКО С РЫБОЙ)))
Б/ушные надо применять! С прикормкой...