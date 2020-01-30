Воскресенье, 2 Февраль, 11:56

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,14
€ 69,6
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Нааму Иссахар освободили из колонии

, ИА "Амител"
Ранее гражданку Израиля помиловал Владимир Путин
Наама Иссахар / Фото: timesofisrael.com

Наама Иссахар / Фото: timesofisrael.com

Гражданка Израиля Наама Иссахар освобождена из колонии. Об этом со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщает Mash.

Напомним, накануне распоряжение о помиловании израильтянки подписал президент России Владимир Путин.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", – говорится в указе.

"Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар", – написал у себя в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как уже сообщал amic.ru, Иссахар летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву в апреле 2019 года. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево на рюкзак девушки обратила внимание служебная собака. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамма гашиша. В октябре 2019-го ей вынесли обвинительный приговор.

Девушка не признала вину в контрабанде и утверждает, что перевозила гашиш в личных целях. Также адвокаты настаивали на абсурдности обвинений, так как девушка не пересекала границу России.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

30.01.2020 14:05
Я ЛЕГЕНДА

хорошая девочка гашиш возит . возьми конфетку

30.01.2020 14:07
- гость -

Помиловал, это если бы он заменил высшую меру наказания на тюремный срок а тут получается он послал всю правовую систему на три буквы и показал, что в России закон как дышло..!

30.01.2020 14:14
- гость -

Ее хотели обменять на русского хакера, которого арестовали в Израиле. Амеры выследили нашего хакера и подготовили засаду в Тель-Авиве: от имени одного банка предложили работу хакеру, чтобы он обследовал их ИТ-сферу. Он приехал, его по ордеру США арестовали, амеры прислали запрос на его экстрадицию. Наши попытались его поменять на эту наркотку. Амеры надавили на Израиль и забрали нашего хакера. Тогда наши отказали отдать осужденную Иссахар. В итоге договорились, что во владение РФ государство Израиль передаёт права собственности на подворье, ранее при царизме бывшее русским, а после революции отдали местным. Это в самом центре Иерусалима , чуть не напротив стены Плача)
Так что это бизнес был.

30.01.2020 14:14
- гость -

30.01.2020 14:07
Это кто вам такую чушь сказал?

30.01.2020 14:15
- гость -

украл=выпил=в турму
привезла- посидела- весело

30.01.2020 14:18
- гость -

14:07
Вы УК покурите, там все расписано. Вы вместо головы своим седалищем мыслите.

Что касается еврейки, то она недалекая. Любые наркотики можно купить внутри своей страны. Риски при пересечении таможенных границ слишком велики. А она везла с собой не кропаль, а целую шоколадную плитку, это невозможно спрятать.

30.01.2020 14:19
Я ЛЕГЕНДА

30.01.2020 14:14
- гость - !!! четко !!!

30.01.2020 14:20
- гость -

я всегда знала что чем больше накуролесишь тем меньше сидеть, но это работает не с простыми смертными

30.01.2020 14:33
- гость -

Девушка не признала вину в контрабанде и утверждает, что перевозила гашиш в личных целях. Также адвокаты настаивали на абсурдности обвинений, так как девушка не пересекала границу России.
--------------------------------------------------------------------------------
А когда её мама с нитаньяхой попросили лично Путина,девушка признала вину в контрабанде,подала прошение,её адвокаты сказали:"А действительно,никакой абсурдности обвинения не было,российский суд всё правильно сделал",тут Путин её и помиловал,руководствуясь принципами гуманности.Всё пучком.

30.01.2020 14:38
14:14

14:20
А вы правы, она непростая)
Она дочь родного брата водителя Нетаньяху) уже более 20 лет он возит Беньямина, а тут такая проблема в семье! Так что это к Нетаньяху надо с пламенными речами обращаться по поводы обмена осуждённой в России на кусок земли в центре Иерусалима) Вова только профит снял с этой истории.

30.01.2020 14:41
- гость -

30.01.2020 14:18
- гость -

Когда просили помиловать Ходорковского, то пресс-служба заявила, что без просьбы о помиловании это незаконно. А теперь вдруг стало законным, хотя Наама отказалась просить о помиловании. Просишь помилования - признаешь вину.
Закон - как дышло...

30.01.2020 14:58
- гость -

30.01.2020 14:41
- гость -

Прошении о помиловании было! Читайте новости!

30.01.2020 14:58
- гость -

Ну если Израиль вернул часть территорий считавшихся русскими, то почему бы и не отпустить эту наркоторговку? А вообще ИМХО сколько у нас семитов в правительстве сидит, так уже давно можно было бы и США и Израиль в качестве субъектов РФ в состав страны принять. Слыхал в Израиле на русском каждая собака говорит.

30.01.2020 14:59
- гость -

Для 14:41
Наама Иссахар написала прошение о помиловании президенту Путину. Это опубликовано на Радио Свобода. Я уж не думаю, что вы эту говнобудку запишете в числе пропутинских СМИ))))
А если и этого мало, то соответствующий Указ опубликован на сайте Кремля, там есть текстовка: Путин подписал ее прошение о помиловании.

Вы идите и купите себе петуха на базаре, и вот с ним занимайтесь сексом.

30.01.2020 15:48
Filin

Надо было не в Дели, а Малайзию ей ехать, чтобы уж на верняка повесили

30.01.2020 15:49
- гость -


30.01.2020 14:18
- гость -
Посмотрите за своим седалищем!!! Молочко на губах вытрите прежде чем хамить незнакомому человеку и намного старше Вас. Ваш возраст определяется по мере хамства!

30.01.2020 15:51
- гость -


30.01.2020 14:18
- гость -
Вы уже УК искурили? На нарах наверно?

30.01.2020 15:58
- гость -

14:07
Послушайте, неуважаемый старик, вы неоднократно на этой ветке пытались всем озвучить ложь: вы сказали, что израильтянка не писала прошение о помиловании. А это неправда, она писала это прошение. Это подтверждается множеством источников. Поэтому ваши сопли про возраст нас вообще не волнуют - какая нам разница какого возраста лжец? Он лжец, и он должен быть посрамлён, или иными словами - пристыжен.
Вот скажите, а вам не совестно, что вы лжец?

30.01.2020 16:17
- гость -


30.01.2020 15:58
- гость -
Вы так уверенно говорите, что это мои слова а что у Вас в доказательствах? Ваша пустая брехня! А про возраст говорю, что бы немного свой гонор принизили, имейте уважение к оппоненту! Меня во лжи укоряете а сами тут же врете и приписываете мне чужой комментарий! Возраст другого человека Вас не волнует, т.к. родители Вас не научили вежливости и культуре. Я вам не хамил, хамить начали Вы.

30.01.2020 16:29
- гость -

16:07
Теперь уже и комментарий в 14:07 стал не вашим? А зачем вы тогда вписываетесь в чужой разговор?
Таким образом: либо вы продолжаете стать, что это не вы оставляли лживый комментарий с лживыми словами, либо вы просто невоспитанный человек, и вмешиваетесь в чужой разговор.
Признавайтесь, к какой группе вы относитесь? Лжец или невоспитанный хам?

31.01.2020 10:04
гоги

Похоже она для самого БИБИ везла груз ;-D
А друг в беде не бросит, друг всегда поможет ))
Интересно ей вернули гашик?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:48
Беда не приходит одна. В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа 0
11:11
Более 12 тысяч алтайских семей потратили маткапитал на улучшение жилищных условий 0
10:40
В новосибирском кафе рухнула крыша. Один человек погиб 5
10:15
Барнаулец выставил на продажу "денежный" камень за 63 млн рублей 8
09:49
Певица MakSim объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем 1
09:05
Самолету из Уханя с гражданами Германии на борту запретили садиться в России 5
08:55
Журналисты заявили о пропаже звезды фильмов "Экипаж" и "Чародеи" 4
08:02
Как есть сладкое и не толстеть. Советы диетологов для сладкоежек 0
07:44
Битва за Сталинград. Нечеловеческий подвиг Красной Армии и вклад алтайских воинов 2
07:14
Потрясающе вкусно. Торт от Sofi, который вернет вас в детство 3
06:45
Солнечная погода установится в Алтайском крае 2 февраля 0
06:32
И снова 2 февраля: мемы ко Дню сурка 6
06:17
02.02.2020. Чем опасна зеркальная дата и как в этот день можно изменить судьбу 2
23:49
Патриарх Кирилл предложил напомнить про Бога в Конституции 28
22:48
Россиян эвакуируют из Китая военными самолетами 2
21:39
Грузовик с углем перевернулся на трассе Барнаул – Новосибирск 1
20:39
Мэр Новокузнецка пожаловался на нехватку средств на уборку снега 0
19:41
Погибший при обрушении СКК газорезчик работал за 8 тысяч рублей 3
18:59
"Стивен – это круто". Сигал собрался баллотироваться в Госдуму РФ 7
18:25
Двое детей пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Бийске 2
17:59
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила об угрозах от их отца 4
17:26
В Барнауле стартовал прием документов для зачисления в первый класс 0
16:49
Магнитная буря обрушилась на Землю 0
16:32
Падение метеора с яркой вспышкой сняли на видео на Урале 0
15:55
Пособия семьям с детьми выросли в Алтайском крае 0
15:29
Второй трамвай за два дня попал в ДТП в Барнауле 2
14:59
Осужденный на 15 лет грабитель сбежал из здания суда в Кузбассе 3
14:28
Губернатор подтвердил диагноз "коронавирус" у тюменской студентки 8
13:46
В барнаульском театре поставили информационный терминал 0
13:08
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале 1
12:44
Новые правила увольнения вступили в силу в России 2
12:20
Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика 5
12:00
В режиме онлайн: как делиться впечатлениями там, где нет Wi-Fi 0
11:35
"Ниву" перевернуло от удара прицепа КамАЗа на алтайской трассе 1
11:09
1 февраля в Алтайском крае остается перекрытой одна трасса 0
10:34
Конфискованные на Алтае аналоги снюса уничтожат 0
10:08
За сутки коронавирусом заразились еще 2 тысячи китайцев 8
09:31
Новое фото Елены Летучей на Алтае появилось в интернете 2
09:05
Свершилось. Великобритания вышла из Евросоюза 20
08:44
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения СКК 1
08:29
Полеты в космос и секс по талонам. Какие пророчества Замятина сегодня сбылись? 1
07:46
Диетологи назвали лучшие продукты-жиросжигатели 0
07:23
Все по плану. Как в Алтайском крае готовятся к празднованию Дня Победы 0
07:01
Борис Ельцин. За что Алтайский край помнит первого президента России 19
06:45
Доступно каждому. Четыре легких способа защиты от рака 2
06:32
Животные, которые точно знают, как пережить холода 0
06:08
На выходных в Алтайском крае потеплеет до -2°C 3
23:59
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году 3
23:30
Депутаты АКЗС разрешили инвесторам строить значимые объекты без аукциона 1
22:59
В России запретят высаживать детей из общественного транспорта 16

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.