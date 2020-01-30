Нааму Иссахар освободили из колонии

Гражданка Израиля Наама Иссахар освобождена из колонии. Об этом со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщает Mash.

Напомним, накануне распоряжение о помиловании израильтянки подписал президент России Владимир Путин.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", – говорится в указе.

"Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар", – написал у себя в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Как уже сообщал amic.ru, Иссахар летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву в апреле 2019 года. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево на рюкзак девушки обратила внимание служебная собака. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамма гашиша. В октябре 2019-го ей вынесли обвинительный приговор.

Девушка не признала вину в контрабанде и утверждает, что перевозила гашиш в личных целях. Также адвокаты настаивали на абсурдности обвинений, так как девушка не пересекала границу России.