Нааму Иссахар освободили из колонии

Гражданка Израиля Наама Иссахар освобождена из колонии. Об этом со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний сообщает Mash.
Напомним, накануне распоряжение о помиловании израильтянки подписал президент России Владимир Путин.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", – говорится в указе.
"Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссахар", – написал у себя в Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Как уже сообщал amic.ru, Иссахар летела в Тель-Авив из Дели транзитом через Москву в апреле 2019 года. В транзитной зоне аэропорта Шереметьево на рюкзак девушки обратила внимание служебная собака. При досмотре таможенники обнаружили 9,6 грамма гашиша. В октябре 2019-го ей вынесли обвинительный приговор.
Девушка не признала вину в контрабанде и утверждает, что перевозила гашиш в личных целях. Также адвокаты настаивали на абсурдности обвинений, так как девушка не пересекала границу России.
Комментарии
хорошая девочка гашиш возит . возьми конфетку
Помиловал, это если бы он заменил высшую меру наказания на тюремный срок а тут получается он послал всю правовую систему на три буквы и показал, что в России закон как дышло..!
Ее хотели обменять на русского хакера, которого арестовали в Израиле. Амеры выследили нашего хакера и подготовили засаду в Тель-Авиве: от имени одного банка предложили работу хакеру, чтобы он обследовал их ИТ-сферу. Он приехал, его по ордеру США арестовали, амеры прислали запрос на его экстрадицию. Наши попытались его поменять на эту наркотку. Амеры надавили на Израиль и забрали нашего хакера. Тогда наши отказали отдать осужденную Иссахар. В итоге договорились, что во владение РФ государство Израиль передаёт права собственности на подворье, ранее при царизме бывшее русским, а после революции отдали местным. Это в самом центре Иерусалима , чуть не напротив стены Плача)
Так что это бизнес был.
30.01.2020 14:07
Это кто вам такую чушь сказал?
украл=выпил=в турму
привезла- посидела- весело
14:07
Вы УК покурите, там все расписано. Вы вместо головы своим седалищем мыслите.
Что касается еврейки, то она недалекая. Любые наркотики можно купить внутри своей страны. Риски при пересечении таможенных границ слишком велики. А она везла с собой не кропаль, а целую шоколадную плитку, это невозможно спрятать.
30.01.2020 14:14
- гость - !!! четко !!!
я всегда знала что чем больше накуролесишь тем меньше сидеть, но это работает не с простыми смертными
Девушка не признала вину в контрабанде и утверждает, что перевозила гашиш в личных целях. Также адвокаты настаивали на абсурдности обвинений, так как девушка не пересекала границу России.
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А когда её мама с нитаньяхой попросили лично Путина,девушка признала вину в контрабанде,подала прошение,её адвокаты сказали:"А действительно,никакой абсурдности обвинения не было,российский суд всё правильно сделал",тут Путин её и помиловал,руководствуясь принципами гуманности.Всё пучком.
14:20
А вы правы, она непростая)
Она дочь родного брата водителя Нетаньяху) уже более 20 лет он возит Беньямина, а тут такая проблема в семье! Так что это к Нетаньяху надо с пламенными речами обращаться по поводы обмена осуждённой в России на кусок земли в центре Иерусалима) Вова только профит снял с этой истории.
30.01.2020 14:18
- гость -
Когда просили помиловать Ходорковского, то пресс-служба заявила, что без просьбы о помиловании это незаконно. А теперь вдруг стало законным, хотя Наама отказалась просить о помиловании. Просишь помилования - признаешь вину.
Закон - как дышло...