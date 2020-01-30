В барнаульском аэропорту самолеты из Азии встречают с тепловизором

В аэропорту Барнаула принимают меры по борьбе с заражением коронавирусом. Так, рейсы из Юго-Восточной Азии встречают сотрудники санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора.
С помощью тепловизора специалисты дистанционно измеряют температуру у пассажиров. Если она превысит 37 градусов, а у человека обнаружатся симптомы инфекционного заболевания, его отведут в бокс и пригласят врача. Анализ отправят в Новосибирск. Там уже есть методика подтверждения коронавируса, сообщают "Вести Алтай".
Как уже писал amic.ru, жертвами нового типа коронавируса в Китае стали уже 170 человек. Также насчитывается более семи тысяч зараженных.
С завтрашнего дня, 31 января, Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем на неопределенный срок. Исключением станет только прямой рейс из Москвы в Пекин и обратно.
В Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и Еврейской автономной области закроют пешеходные и дорожно-транспортные границы с КНР.
Комментарии
А в Роспотребнадзоре вменяемые есть?
Какого хрена вы там будете с тепловизорами стоять? Инкубационный период у этого вируса 14 дней, более 70% заболевших до десятого дня вообще не проявляют признаков заболевания.
Вы кому пыль в глаза пускаете?
Вы зачем бюджетные деньги просираете?
Да их Буками на подлёте сбивать нужно!
вся эта кипишня эта кому то выгодна же
Наличие в аэропорту тепловизоров обязательно и причём уже давно.
Бизнесу хана на Дальнем Востоке.
А толку, если инкубационный период 14 дней?
втречайте огнемётами!
гость
втречайте огнемётами!
ОНИ УЖЕ ЗОМБИ!
закрывать границы нужно было сразу, а не сейчас когда уже он реально стал опасен. что он опасен и так было понятно! Но для кого то денежный оборот важнее чем здоровье граждан
Действительно страна дураков.
Мнимая безопасность необходима. Собрались тут умники. Или вы предлагаете резать правду матку? что бы паника была такой что бы давили друг друга?! В самолет поставь стоп кран уже не страшно лететь, а это уже того стоит.
в мире столько зараженных и ТОЛЬКО В ВЕЛИКОЙ РОССИИ ничегошеньки, ну кто этому верит то
Если она превысит 37 градусов, а у человека обнаружатся симптомы инфекционного заболевания, его отведут в бокс и пригласят врача. Анализ отправят в Новосибирск. Там уже есть методика подтверждения коронавируса
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А человек в это время... Он в боксе должен будет ждать, пока его анализ отправят в Новосибирск, пока результат будет готов и прибудет в Барнаул? Или возьмут анализ и отпустят?
Я не понимаю истерии на тему заражения короновирусом в Китае.
В этой стране болеет 0,00012 процента от всего населения страны.
Сейчас ТОЛЬКО в Новосибирске Гриппом и ОРВИ болеет 17000 человек (данные приведены на сайте газета.ру от 29.01.2020), что составляет 0,0115 процента от населения нашей страны. Это только один город. При этом полагаю, что это наверняка новый вирус гриппа, от которого пока нет вакцины, но ведь и истерии массовой нет.
Ни кто не огораживает Новосибирск, не предлагает сжечь их или отменить рейсы.