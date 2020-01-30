В барнаульском аэропорту самолеты из Азии встречают с тепловизором

В аэропорту Барнаула принимают меры по борьбе с заражением коронавирусом. Так, рейсы из Юго-Восточной Азии встречают сотрудники санитарно-карантинного пункта Роспотребнадзора.

С помощью тепловизора специалисты дистанционно измеряют температуру у пассажиров. Если она превысит 37 градусов, а у человека обнаружатся симптомы инфекционного заболевания, его отведут в бокс и пригласят врача. Анализ отправят в Новосибирск. Там уже есть методика подтверждения коронавируса, сообщают "Вести Алтай".

Как уже писал amic.ru, жертвами нового типа коронавируса в Китае стали уже 170 человек. Также насчитывается более семи тысяч зараженных.

С завтрашнего дня, 31 января, Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем на неопределенный срок. Исключением станет только прямой рейс из Москвы в Пекин и обратно.

В Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и Еврейской автономной области закроют пешеходные и дорожно-транспортные границы с КНР.