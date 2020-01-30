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Более 1800 человек переехали в Алтайский край в 2019 году

, ИА "Амител"
Переселенцам помогает государство
Фото: Yahoo.com

Фото: Yahoo.com

В рамках программы "Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом" в 2019 году в Алтайский край переехало 1868 человек, сообщает официальный сайт региона. 

Больше всего переселенцев из Казахстана – около 80%. Прибыли также люди из Азербайджана, Армении, Германии, Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Швейцарии.

Благодаря программе предприятия промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, образования получают квалифицированных специалистов. Кроме того, переселенцам оказывается материальная помощь. 

Ожидается, что в 2020 году в Алтайский край по программе приедут не менее 1000 человек. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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