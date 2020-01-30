Барнаулец прикинулся девушкой и выманил у мужчины более 20 тысяч рублей

31-летний житель краевой столицы стал жертвой мошенника на сайте знакомств.

Как сообщают в ГУ МВД региона, мужчина познакомился с девушкой в интернете и начал с ней активную переписку. Незнакомка стала рассказывать о тяжелобольном отце и попросила занять ей денег на его лечение.

Мужчина перевел на банковую карту девушки более 21 тысячи рублей. После этого общение с собеседницей прервалось: она удалила профиль на сайте и больше не выходила на связь.

Мужчина осознал, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию. Через некоторое время стражи порядка установили личность преступника. Прекрасной незнакомкой оказался 24-летний барнаулец.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.