Барнаулец прикинулся девушкой и выманил у мужчины более 20 тысяч рублей

31-летний житель краевой столицы стал жертвой мошенника на сайте знакомств.
Как сообщают в ГУ МВД региона, мужчина познакомился с девушкой в интернете и начал с ней активную переписку. Незнакомка стала рассказывать о тяжелобольном отце и попросила занять ей денег на его лечение.
Мужчина перевел на банковую карту девушки более 21 тысячи рублей. После этого общение с собеседницей прервалось: она удалила профиль на сайте и больше не выходила на связь.
Мужчина осознал, что стал жертвой аферистов, и обратился в полицию. Через некоторое время стражи порядка установили личность преступника. Прекрасной незнакомкой оказался 24-летний барнаулец.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.
Комментарии
Через некоторое время стражи порядка установили личность преступника
Ну это приятно. Могут, что ли, через сеть найти
Наверное через карту нашли
Прекрасной незнакомкой оказался 24-летний барнаулец
Если он действительно прекрасен, то может ему и простят долг, он ведь умеет прикидываться девушкой