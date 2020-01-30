Принесли с собой морозы. Снегирей заметили жители Алтайского края

Согласно давним приметам – снегири являются предвестниками мороза. Прилетевшие в Кулундинский район птицы только укрепили уверенность в том, что жителям региона в ближайшие дни придется померзнуть.
Согласно прогнозам синоптиков, на смену метелям, которые долгое время доставляли неудобства жителям Алтайского края, придет похолодание. В ночь на 31 января в некоторых районах края столбики термометров могут упасть до -35 градусов, а дневная температура будет держаться около -20 градусов.
Обильных осадков больше не будет, но и тепла в ближайшие дни ожидать не стоит. Будет холоднее, чем в период метелей.
Комментарии
Где-то в районе Нового года увидел в Барнауле и снегирей, и щуров, а люди видели и свиристелей. У меня на кормушке снегири уж месяц назад синичек разгоняли.
В чём невидаль? Они всю зиму здесь
это были не снегири, а сейчас прилетели именно снегири