Принесли с собой морозы. Снегирей заметили жители Алтайского края

Согласно давним приметам – снегири являются предвестниками мороза. Прилетевшие в Кулундинский район птицы только укрепили уверенность в том, что жителям региона в ближайшие дни придется померзнуть.

Согласно прогнозам синоптиков, на смену метелям, которые долгое время доставляли неудобства жителям Алтайского края, придет похолодание. В ночь на 31 января в некоторых районах края столбики термометров могут упасть до -35 градусов, а дневная температура будет держаться около -20 градусов.

Обильных осадков больше не будет, но и тепла в ближайшие дни ожидать не стоит. Будет холоднее, чем в период метелей.