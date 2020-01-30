Прокуратура проверит законность прописки первоклассников в переполненных школах Барнаула

Министерство образования Алтайского края и прокуратура проверят законность регистрации первоклассников в популярных и переполненных школах Барнаула. Об этом министр Максим Костенко сообщил на пресс-конференции в среду, 29 января.
"В первый класс записывают по месту жительства. Но мы видим ажиотаж вокруг некоторых школ. Будем активно работать с прокуратурой, чтобы проверять обоснованность прописки. Я не могу сказать как именно, но механизмы есть", – сказал министр.
Такая проблема уже не первый год актуальна для крупных школ в центре: 22, 42 и 69. Некоторые родители покупают прописку рядом с желаемой школой, чтобы их ребенок ходил именно туда. По 22 и 42 школам сейчас решают вопрос о строительстве пристроев, чтобы вместить всех желающих. Также там было увеличено количество первых классов.
Максим Костенко считает, что младшие школьники должны учиться рядом с домом.
"Мои дети всегда ходили в школу поблизости. Это безопасно, комфортно и усиливает адаптацию и социализацию. Ребенок общается с теми, кто живет в его дворе. Никаких углубленных предметных знаний в начальной школе нет. Родители часто совершают ошибку: насколько обоснованно вставать в шесть утра, чтобы возить заспанного ребенка по нашим загруженным улицам", – сказал Костенко.
И при этом заверил: ни один первоклассник не останется без школ.
Дело не только в престижности учебного заведения, из-за чего сюда пытаются попасть и из других районов. Но и потому, что центр активно застраивается, здесь становится больше жителей.
"Сегодня активно застраивается центральная часть города, но, к сожалению, это никак не увязано с образовательной инфраструктурой. И нам сложно найти участок в центре для новой школы. Поэтому мы попросили включить представителя Минобра в градостроительный совет, чтобы участвовать в этом обсуждении", – сказал Костенко.
В целом региону нужно 49 тысяч новых мест. Это прежде всего связано с задачей федеральной власти перевести школьников страны на обучение в одну смену. А также с учетом ветхих и аварийных школ. Чтобы построить столько новых образовательных учреждений краю нужно 49 млрд (!) рублей.
Пока же в год вводят по 7-8 тысяч новых мест.
Комментарии
Родители просто хотят не только определенный уровень образования, который дают хорошие школы, но и оградить (снизить контакт) своих детей от "хулиганов" которых в некоторых районах много, соответственно и в школах этих районах.
Максим Костенко считает, что младшие школьники должны учиться рядом с домом.
"Мои дети всегда ходили в школу поблизости. Это безопасно, комфортно и усиливает адаптацию и социализацию. Ребенок общается с теми, кто живет в его дворе. Никаких углубленных предметных знаний в начальной школе нет.
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У меня к Костенко было индифферентное отношение. Но после его заявления о том, что "никаких углубленных предметных знаний в нач. школе нет" примыкаю к тем, кто считает, что этого персонажа надо держать подальше от системы образования.
В какой школе учились дети Костенко?
Детей прописывают левых за деньги, делают времянку , каждый день приходят.
Всё правильно. Умные дети бедных родителей должны учиться в плохих школах по месту жительства, если не могут купить квартиру в центре. А глупые богатых - в лучших гимназиях. Тоже по месту жительства.
Костенко, ну что уж такую откровенную ерунду то городить, а? У нас район не очень, рядом есть школа, но кто мог, те сбежали прямо из первого класса, потому как и учатся там, и учат очень так слабенько. К концу 1 класса читают дети по слогам. Нам повезло, попали в школу не по месту прописки, ребёнок закончил начальную школу не просто отлично, а с кучей грамот за олимпиады, включая районные. А что нам светило в нашей школе по прописке? Как начало положишь, так и дальше пойдёт. Что за дискриминация вообще по месту проживания?
"Сегодня активно застраивается центральная часть города, но, к сожалению, это никак не увязано с образовательной инфраструктурой. И нам сложно найти участок в центре для новой школы. Поэтому мы попросили включить представителя Минобра в градостроительный совет, чтобы участвовать в этом обсуждении", – сказал Костенко.
ну на ядринцева утвержден план застройки, есть там школа. выкупайте частники и начинайте строить. не тогла, когда 22 школа треснет, а сейчас
"Сегодня активно застраивается центральная часть города, но, к сожалению, это никак не увязано с образовательной инфраструктурой. И нам сложно найти участок в центре для новой школы. Поэтому мы попросили включить представителя Минобра в градостроительный совет, чтобы участвовать в этом обсуждении", – сказал Костенко.
на план застройки квартала на ядринцева есть
школа там есть
и детский сад
выкупайте и начинайте строить, причем начинать надо уже сейчас
а он в курсе например о школе 121, где люди дрались за место для своего ребенка в 1 класс? будь я на месте этих родителей и была бы у меня возможность сделать левую прописку, что бы оказаться в другой школе, сделал бы не задумываясь. он вообще в курсе реальной обстановки или он как и все остальные чины далек от народа?
Вспоминаю давний разговор в 90-х с директором одной из самых хороших школ. Даже больше, в то время лучшей специализированной в городе. Разговор приватный, мы давно были знакомы. Он жаловался, что хотя при приеме проводят собеседование - тестирование, как и прежде, в советское время, теперь вынуждены брать в первую очередь слабых и неподготовленных, но живущих напротив. По указке свыше. Разумеется, это ведет к разрушению учебного заведения, созданного несколькими поколениями талантливых учителей и учеников.
Сейчас эта гимназия уже не имеет былой славы, уровень существенно снижен. Добили. Теперь там учатся дети обеспеченных родителей, квартиры в округе дорогие.
"центр активно застраивается, здесь становится больше жителей"
Индустриальный прирастает целыми кварталами, жителей становится много больше.
Но в целом население Барнаула не растет. Парадокс.