Фирменная мягкость и вкусная еда: новый ресторан откроется в Барнауле

Владелец крупной сети ресторанов в Барнауле открывает еще одно вкусное место. Это будет ресторан "Своя компания" по франшизе крупной екатеринбургской сети.

Первых гостей "мягкий" ресторан планирует принять уже в феврале. Их будет ждать уютный интерьер, расслабляющая атмосфера с легкой музыкой, разнообразное меню, а для самых маленьких посетителей будет работать игровая комната.

"Своя компания" – это 40 ресторанов по России и более 4 млн гостей ежегодно. Ресторанная сеть разрослась из одного ресторанчика в спальном районе Екатеринбурга и не собирается останавливаться.

"Концепция сети ресторанов "Своя компания" – это мягкость во всем. Фирменная мягкость – это не только удобные диваны и кресла, это неповторимая атмосфера, легкий струящийся свет, приятная музыка, мягкие цены, и, конечно, трепетное отношение к каждому, кто к нам приходит", – говорит представитель компании Александр Жигульский.

Гости ценят ресторан за особую атмосферу тепла и уюта, вкусную еду, за качество выше цены. Как утверждают сами сотрудники, они не боятся, что их будут копировать, потому что это невозможно. Даже если кто-то возьмет и повторит интерьер во всех деталях, он не оживет, если не вложить в него душу.

В меню каждый точно сможет найти блюдо на свой вкус: роллы, пицца, салаты, супы, закуски, горячее, бизнес-ланчи. Кроме того, в ресторане будет представлено меню для вегетарианцев.

По словам представителей ресторана, к ним возвращаются 70% гостей, потому что здесь качественная еда за невысокую цену, хорошая атмосфера для дружеских посиделок и общения. Еще одна причина того, что "Своя компания" растет и развивается – это ее коллектив. Сотрудники компании – большая и дружная семья. Они точно знают, что делают, как и для кого.

Ресторан "Своя компания"

г. Барнаул, ул. Балтийская, 20