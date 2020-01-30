Путешественник из Читы добрался пешком до Барнаула

Путешественник, блогер, музыкант и писатель Антон Шангин отправился в кругосветное путешествие из Читы 6 мая 2019 года. За это время блогер прошел почти четыре тысячи километров и накануне, 29 января, добрался до Барнаула.

"Я в Барнауле. Вчера дотопал сюда – ветер, метель, снег в лицо. Говорили: не иди. Но в целом ничего страшного", – написал Шангин в своем Instagram-аккаунте.

За 40 дней путешественник преодолел Забайкалье (540 км), 22 дня пересекал Бурятию (392 км), за 56 дней прошел через Иркутскую область (1049 км) и столько же ушло у него на Красноярский край (650 км).

Антон Шангин подчеркивает, что не торопится в своем путешествии, потому что не стремится устанавливать новые мировые рекорды.