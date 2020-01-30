Алтайские туристы рассказали об обстановке на китайском острове Хайнань

Туристы из Алтайского края, которые до сих пор отдыхают на Хайнане, сообщили, что обстановка на острове спокойная и никакой паники по поводу коронавируса нет. Об этом в спецвыпуске "Переговорки" на amic.ru Александру Михельсону рассказала директор по выездному туризму компании "Авиафлот" Ольга Шевлякова.
По ее словам, основная паника сейчас происходит в России, так как эта тема активно продвигается в средствах массовой информации и по большей степени раздута.
"Что нам сообщают наши туристы: ситуация такова – кто-то ходит в масках, кто-то нет. Паники абсолютно никакой нет, люди отдыхают, говорят, что там абсолютно спокойная обстановка", – рассказывает Ольга Шевлякова.
До сих пор неизвестно, сколько жителей Алтайского края находятся на китайском острове. Как уточнил представитель "Авиафлота", наши туристы отправятся домой по окончании отдыха теми рейсами, которые запланированы.
В "Авиафлоте" уверены, что ситуация на острове стабилизируется к концу февраля – началу марта и туристы снова смогут спокойно бронировать путевки на весну. Пока, до середины февраля, туроператоры остановили полетную программу на Хайнань.
Напомним, из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом Ростуризм официально рекомендовал жителям России не ездить отдыхать в Китай, а турфирмам – не продавать туда путевки. Случаи заражения встречались не только на материковой части Китая, но также и на острове Хайнань – популярном у наших туристов курорте. По данным на 30 января, от коронавируса в Китае умерло 170 человек, а число зараженных достигло 7,7 тысячи человек.
Спецвыпуск "Переговорки" на amic.ru выйдет 31 января в 11:00.
Комментарии
Труд в России стал дешевле в 2017г, чем в Китае
для многих это всё ещё "новость"
Итак, статья от 27 февраля 2017года "Ведомости":
"Средний уровень почасовой оплаты труды в производственном секторе Китая теперь выше, чем в Бразилии и Мексике, и быстро приближается к уровню Греции и Португалии. По данным Euromonitor International, в 2005-2016 гг. заработок китайских рабочих утроился до $3,6 в час (в России $3,3 в час на тот период)"
Знакомый в Ухани. Говорят не выпускают из региона даже на собственном авто. Все оцеплено военными.
Ходят два слуха:
1) Китайцы разрабатывали биологическое оружие и испытывали его на летучих мышах. Часть летучих мышей улетело из лаборатории и их сожрали китайцы
2) Американцы подкинули этот сифилис чтобы подорвать экономику Китая
где китайская антивирусная молитва?
18:04- гость - @ 2) Американцы подкинули этот сифилис чтобы подорвать экономику Китая@
просто необходимо продолжить ваши замечательные версии
3) раньше часть акций технологических компаний принадлежала зарубежным инвесторам,американцам и европейцам. Заявления Си Цзиньпина в связи с ситуацией в Ухане привели к большому падению цены на акции технологических компаний Китая,“финансовые акулы” стали выставлять акции на продажу, пока они совсем не обесценились. Когда цена упала,Си дал команду скупать акции одновременно у всех европейцев и американцев.Теперь доход от техники и химии не будет уходить за границу, а будет оставаться в Китае