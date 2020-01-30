Алтайские туристы рассказали об обстановке на китайском острове Хайнань

Туристы из Алтайского края, которые до сих пор отдыхают на Хайнане, сообщили, что обстановка на острове спокойная и никакой паники по поводу коронавируса нет. Об этом в спецвыпуске "Переговорки" на amic.ru Александру Михельсону рассказала директор по выездному туризму компании "Авиафлот" Ольга Шевлякова.

По ее словам, основная паника сейчас происходит в России, так как эта тема активно продвигается в средствах массовой информации и по большей степени раздута.

"Что нам сообщают наши туристы: ситуация такова – кто-то ходит в масках, кто-то нет. Паники абсолютно никакой нет, люди отдыхают, говорят, что там абсолютно спокойная обстановка", – рассказывает Ольга Шевлякова.

До сих пор неизвестно, сколько жителей Алтайского края находятся на китайском острове. Как уточнил представитель "Авиафлота", наши туристы отправятся домой по окончании отдыха теми рейсами, которые запланированы.

В "Авиафлоте" уверены, что ситуация на острове стабилизируется к концу февраля – началу марта и туристы снова смогут спокойно бронировать путевки на весну. Пока, до середины февраля, туроператоры остановили полетную программу на Хайнань.

Напомним, из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом Ростуризм официально рекомендовал жителям России не ездить отдыхать в Китай, а турфирмам – не продавать туда путевки. Случаи заражения встречались не только на материковой части Китая, но также и на острове Хайнань – популярном у наших туристов курорте. По данным на 30 января, от коронавируса в Китае умерло 170 человек, а число зараженных достигло 7,7 тысячи человек.

Спецвыпуск "Переговорки" на amic.ru выйдет 31 января в 11:00.