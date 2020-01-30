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Алтайские туристы рассказали об обстановке на китайском острове Хайнань

, ИА "Амител"
Маски есть, паники нет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Туристы из Алтайского края, которые до сих пор отдыхают на Хайнане, сообщили, что обстановка на острове спокойная и никакой паники по поводу коронавируса нет. Об этом в спецвыпуске "Переговорки" на amic.ru Александру Михельсону рассказала директор по выездному туризму компании "Авиафлот" Ольга Шевлякова.

По ее словам, основная паника сейчас происходит в России, так как эта тема активно продвигается в средствах массовой информации и по большей степени раздута. 

"Что нам сообщают наши туристы: ситуация такова – кто-то ходит в масках, кто-то нет. Паники абсолютно никакой нет, люди отдыхают, говорят, что там абсолютно спокойная обстановка", – рассказывает Ольга Шевлякова.

До сих пор неизвестно, сколько жителей Алтайского края находятся на китайском острове. Как уточнил представитель "Авиафлота", наши туристы отправятся домой по окончании отдыха теми рейсами, которые запланированы.

В "Авиафлоте" уверены, что ситуация на острове стабилизируется к концу февраля –  началу марта и туристы снова смогут спокойно бронировать путевки на весну.  Пока, до середины февраля, туроператоры остановили полетную программу на Хайнань.

Напомним, из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом Ростуризм официально рекомендовал жителям России не ездить отдыхать в Китай, а турфирмам – не продавать туда путевки. Случаи заражения встречались не только на материковой части Китая, но также и на острове Хайнань – популярном у наших туристов курорте. По данным на 30 января, от коронавируса в Китае умерло 170 человек, а число зараженных достигло 7,7 тысячи человек. 

Спецвыпуск "Переговорки" на amic.ru выйдет 31 января в 11:00.

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

30.01.2020 17:54
- гость -

Труд в России стал дешевле в 2017г, чем в Китае

для многих это всё ещё "новость"

Итак, статья от 27 февраля 2017года "Ведомости":

"Средний уровень почасовой оплаты труды в производственном секторе Китая теперь выше, чем в Бразилии и Мексике, и быстро приближается к уровню Греции и Португалии. По данным Euromonitor International, в 2005-2016 гг. заработок китайских рабочих утроился до $3,6 в час (в России $3,3 в час на тот период)"

30.01.2020 18:04
- гость -

Знакомый в Ухани. Говорят не выпускают из региона даже на собственном авто. Все оцеплено военными.

Ходят два слуха:
1) Китайцы разрабатывали биологическое оружие и испытывали его на летучих мышах. Часть летучих мышей улетело из лаборатории и их сожрали китайцы
2) Американцы подкинули этот сифилис чтобы подорвать экономику Китая

30.01.2020 18:08
- гость -

где китайская антивирусная молитва?

30.01.2020 18:23
про

Самое время начать изучать китайский язык

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Я чувствую себя хорошо
Во дзюе дэ шуфу
Я не кашлял
Во мэй ю кэсу
У меня нет температуры
Во бу фашао
Уберите руки
Цзоу кай ба
Вы не врач, вы вредитель
Нин бу ши ишэн, Нин ши вэйхай фэнцзы
Вы сами меня и заразили
Нин цзьщзи чуаньжанлэ во
Я плюнул вам в рис, теперь вы умрете
Во сян нидз фандан ли ту лэ тань.

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