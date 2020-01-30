Автоблогер Эрик Давидыч чуть не умер во время съемок шоу "Последний герой"

Эрик Давидыч получил приглашение на съемки шоу "Последний герой", собрал вещи и отправился на Филиппины, несмотря на сахарный диабет.

В жару блогер проходил различные испытания и на 36 часов отказывался от еды. Организм Давидыча не выдержал нагрузки, и он потерял сознание среди пальм.

Врачи приводили Эрика в чувства в течение 16 часов и поставили диагноз – гипогликемия. Из-за нехватки глюкозы у него могли произойти сбои в работе мозга, но все обошлось и организм восстанавливается.

"Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки", – вспоминает Давидыч. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше.