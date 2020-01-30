Четверг, 30 Январь, 16:39

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 62,39
€ 68,68
Обь
8см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Автоблогер Эрик Давидыч чуть не умер во время съемок шоу "Последний герой"

, ИА "Амител"
Он пренебрег своим сахарным диабетом
Фото: YouTube

Фото: YouTube

Эрик Давидыч получил приглашение на съемки шоу "Последний герой", собрал вещи и отправился на Филиппины, несмотря на сахарный диабет. 

В жару блогер проходил различные испытания и на 36 часов отказывался от еды. Организм Давидыча не выдержал нагрузки, и он потерял сознание среди пальм. 

Врачи приводили Эрика в чувства в течение 16 часов и поставили диагноз – гипогликемия. Из-за нехватки глюкозы у него могли произойти сбои в работе мозга, но все обошлось и организм восстанавливается.

"Я почувствовал, что не могу стоять. Состояние такое, как будто выпил бутылку водки", – вспоминает Давидыч. Сейчас он чувствует себя гораздо лучше. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.01.2020 15:40
Filin

Для этого диабетики конфетку носят с собой, чтобы гипа не посетила

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:23
Первая в новом году. Как прошла сессия алтайского парламента 0
16:15
Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом 1
16:04
Прокуратура проверит законность прописки первоклассников в переполненных школах Барнаула 11
15:50
Путешественник из Читы добрался пешком до Барнаула 1
15:33
Автоблогер Эрик Давидыч чуть не умер во время съемок шоу "Последний герой" 1
15:21
Карантин в Алтайском крае: почему это хорошо и что делать, чтобы не заболеть 0
15:13
Этим парнем был Альберт Эйнштейн: проверь, насколько ты близок к ученому 2
15:02
Барнаулец прикинулся девушкой и выманил у мужчины более 20 тысяч рублей 3
14:45
Принесли с собой морозы. Снегирей заметили жители Алтайского края 6
14:30
Более 1,8 тысячи человек переехали в Алтайский край в 2019 году 6
14:14
В барнаульском аэропорту самолеты из Азии встречают с тепловизором 11
13:59
Нааму Иссахар освободили из колонии 20
13:45
Безопасный лов. Сибиряк научился ловить рыбу на презервативы 6
13:31
Россияне рассказали, как выглядит начальник из ночного кошмара 0
13:15
Барнаульского застройщика оштрафовали за продажу квартир иностранцам 5
13:03
Барнаульца отправили в колонию за пьяную езду 6
12:55
Студия звукозаписи появилась в барнаульской "Шишковке" 4
12:40
Выпросили. Полюбившийся барнаульцам паровозик возвращается на свое место 18
12:30
Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края 46
12:12
Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем 1
12:01
Это вам не БАД: как кедровые орехи и алтайские травы без химии помогают здоровью 2
11:52
Пособия и социальные выплаты в России вырастут на 3% 2
11:44
Митингуй, не митингуй. На Алтае разрешили проводить акции протеста у зданий МВД и ФСБ 10
11:30
Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом. Инфографика 4
11:16
Нужно 20 млрд рублей. На что жаловались депутату Госдумы Терентьеву жители Алтая 0
11:05
Всегда готов дарить подарки: как "Пионер" поздравил барнаульцев с Новым годом 0
10:46
"Единая Россия" предлагает продлить региональный материнский капитал в Алтайском крае 9
10:33
Депутаты запретили продажу снюса в Алтайском крае 10
10:25
Алтайский край вошел в пятерку самых популярных регионов для туризма в России 1
10:18
Столичные перспективы. Барнаульский девелопер предлагает квартиры от застройщиков Москвы 0
10:10
"Уважаемые инвалиды, паркуйтесь": Барнаул снова отметился в соцсетях Варламова 20
10:00
Солить лед надо правильно: как бороться с гололедицей и обезопасить себя от травм 5
09:50
Шесть участков трасс остаются перекрытыми в Алтайском крае 0
09:40
Олег Хорохордин объяснил, почему лег в больницу 15
09:39
Какого числа Масленица в 2020 году? 5
09:25
Реально ли в России снизить тарифы на электроэнергию и почему на Алтае свет дорогой 21
09:12
Что такое быстрочай по-алтайски и почему китайцы превращают кедр в "сырую картошку" 1
08:54
За что насчитали штраф и как снизить плату за свет – спроси директора БГЭС
В режиме онлайн гендиректор БГЭС поможет решить проблемные ситуации абонентов
08:41
Алтайский футболист перешел в московский "Спартак" 9
08:32
Алтайские медики рассказали, почему не стоит паниковать из-за коронавируса 13
08:16
Больше пяти тысяч. Сколько будут получать алтайские учителя за классное руководство 18
08:01
Жизнь под аккомпанемент природы. Почему барнаульцы стремятся поселиться за городом 0
07:44
Лениться разрешается: пельмени под шубой на ужин по рецепту от Sofi 5
07:34
Ученые назвали четыре продукта, которые сжигают жир 1
07:27
50 школ и 39 детсадов в Алтайском крае закрыто на карантин по гриппу и ОРВИ 0
07:12
Против склероза и рака: на Алтае производят масло для вкусной и здоровой жизни 4
07:01
Искусство строительства. Названы лучшие архитектурные фото 2019 года 0
06:45
Когда пора менять электросчетчик и почему передавать показания выгодно 5
06:28
Два, три – продано. Между "Лентой" и "Ашаном" построят микрорайон из шести высоток 24
06:16
Это точно бабушка? 55-летняя австралийка покорила интернет своей фигурой 15
06:04
Водители Алтайского края нарушили ПДД в 2019 году на 450 миллионов 3
05:45
Замело, а теперь заморозит. О погоде в Алтайском крае 30 января 0
00:21
Главу Республики Алтай экстренно госпитализировали в Москве 9

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.