Почти 119 тысяч алтайских школьников смогут получить бесплатное горячее питание

Около 119 тысяч учащихся 1-4 классов в школах Алтайского края будут получать бесплатное горячее питание. На это региону выделят около 600 млн рублей, об этом сообщил министр образования Максим Костенко на пресс-конференции в среду, 29 января.

"Почти 119 тысяч учащихся в начальной школе региона должны будут получать бесплатное питание с 1 сентября 2020 года", – сказал министр.

На это краю из федерального бюджета выделят около 600 млн рублей. Еще 110 млн выделит уже краевой бюджет на бесплатное питание (завтрак и обед) для детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 классы. Таких в школах не коррекционного типа учится около 11 тысяч и для них питание организовано уже с января 2020 года. И 80 млн из бюджета пойдет на компенсацию питания школьников для многодетных и малоимущих семей.

Напомним, с инициативой о бесплатном питании для учеников начальной школы выступил Владимир Путин. 100% учеников начальных классов должны быть обеспечены горячим бесплатным питанием к 2023 году.

По словам Костенко, к этому готовы почти все школы региона. Для завершения модернизации столовых нужно еще около 150 млн рублей.

Кстати, сегодня в Алтайском крае горячее питание получают 99% алтайских школьников.