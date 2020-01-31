Юристам и бухгалтерам освободят до 70% рабочего времени от ежедневной рутины

Повысить скорость подготовки типовых документов с 30-40 до 2-5 минут и предотвратить появление ошибок из-за человеческого фактора. Теперь это реально благодаря сервису "МегаФона" "Цифровой юрист", который оператор цифровых возможностей разработал совместно со своим технологическим партнером – компанией Nlogic. Проект позволит автоматизировать работу, увеличить производительность труда и сократить издержки крупных компаний.

В основе экосистемы "Цифрового юриста" лежит нейросеть и технология оптического распознавания символов (OCR). Сервис предлагает три продукта для повышения эффективности бэк-офиса крупного бизнеса и оптимизации его юридической, операционной и бухгалтерской функций.

Продукт "Конструктор документов" работает по принципу нейронного чат-бота, реализованного в web-интерфейсе. Посредством диалога с пользователем он собирает необходимую информацию и выдает уже готовый документ.

"Чат-боту можно объяснить задачу не только голосом, но и отправив переписку, например, с контрагентом, – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина. – В этом заключается главное отличие решения "МегаФона" от других подобных продуктов на рынке, которые в основном используют шаблонный анкетный метод, отнимающий у пользователя много времени".

Кроме того, по словам Натальи, его можно интегрировать с любыми внутренними системами заказчика.

Продукт "Судебная платформа" обрабатывает типовые входящие документы и на их основании автоматически формирует ответы, например, на запрос госорганов, претензию или судебный иск. Система может быть настроена под различные виды документов, причем сотрудником самостоятельно – без привлечения IT-специалистов.

Преимущество платформы – ее функциональность. Специалист может сфотографировать или загрузить документ в любом цифровом формате – картинкой, текстом или в pdf. Системе понадобится 20 секунд, чтобы распознать его и подготовить отзыв. "Судебная платформа" также проверит расчеты и подскажет, на какие формулировки стоит обратить внимание.

"Система по распознаванию первичной документации" поможет бухгалтеру до шести раз быстрее переносить информацию из актов, счетов и счетов-фактур в учетные системы, такие как 1C, SAP и другие. Нужно лишь отсканировать документы, далее она распознает их и подготовит к отправке в учетные системы, дав сотруднику возможность внести необходимые правки.

"Цифровой юрист" – новаторское Legal Tech решение, которое легко интегрируется с любыми внутренними системами клиента. Оно подойдет крупным федеральным структурам с большим количеством типовых юридических и бухгалтерских процессов, которые обслуживаются либо силами внутренних сотрудников, либо отдаются на аутсорсинг.