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Краснодарский школьник поджег собственную школу

, ИА "Амител"
Но за ребенка заступился мэр
Фото: Begemot.media

Фото: Begemot.media

10-летний мальчик случайно поджег свою школу. Подробности сообщает издание "Югополис".

Пожар произошел в среду, 29 января, в краснодарской школе № 49. Из здания эвакуировали 524 учащихся и 60 преподавателей. Пострадавших в результате инцидента нет, сгорело несколько курток в раздевалке.

Выяснилось, что пожар произошел по вине четвероклассника, который нашел зажигалку и случайно поджег одну из курток. Мальчик побоялся рассказывать об этом взрослым и убежал в класс. Огонь успел распространиться по школе до того, как сработала пожарная сигнализация.

В отношении юного поджигателя возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога". При этом мэр Краснодара Евгений Первышов заступился за мальчика. По его словам, нужно сделать правильные выводы, а судить о ребенке по одному проступку нельзя. Наоборот, нужно поддержать, чтобы в дальнейшем он не стал изгоем.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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