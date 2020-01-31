Пятница, 31 Январь, 11:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,04
€ 69,42
Обь
8см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Эпидемия китайского коронавирусаНовое правительство РФСнегопады на Алтае
Новости

Спортивный импульс: барнаульцев приглашают на занятия настольным теннисом и фитнесом

, ИА "Амител"
Занятия проводятся как для взрослых, так и для детей

Центр настольного тенниса и фитнеса "Импульс" работает в Барнауле уже полтора месяца и завоевал сердца многих любителей настольного тенниса. Здесь проходят занятия как для взрослых, так и для детей. 

Центр оснащен современным профессиональным оборудованием для настольного тенниса и фитнеса. В зале расположено 10 профессиональных столов, есть система вентиляции, кондиционирования, индивидуальные кабинки для переодевания и душ.

Ежедневно с 9:00 до 21:00, без выходных, двери Центра открыты для всех желающих укрепить свое здоровье и с пользой провести время. Цена двухчасовой игры составляет всего 200 рублей, разовое занятие фитнесом – 250 рублей. 

Сейчас в центре ведется набор детей от шести лет в спортивно-оздоровительные группы настольного тенниса, с трех лет – группы детского фитнеса и танцев. Для взрослых центр предлагает индивидуальные, групповые тренировки по настольному теннису и фитнесу. В фитнес-студии проводятся различные программы по оздоровлению и укреплению организма, восстановление здоровья женщин, духовные практики, силовые тренировки.

Для любителей русского бильярда есть отдельный зал.

С  момента открытия "Импульс" провел семь турниров городского уровня по настольному теннису. Центр способствует популяризации этого вида спорта и приглашает всех любителей и профессионалов. Каждое воскресенье в 11:00 проводятся турниры выходного дня без возрастных ограничений.

Настольный теннис – это увлекательно, азартно, доступно и, конечно, полезно!  Врачи отмечают, что настольный теннис способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, приводит давление в норму, и рекомендуют этот вид спорта в качестве профилактики инфарктов и инсультов. Настольный теннис – прекрасная тренировка не только для мышц тела, но и отличная тренировка для глаз. Приятным бонусом будет то, что "лишние" килограммы быстро отступают, ведь по энергетическим затратам  настольный теннис занимает 5-е место в мире среди всех видов спорта. 

ЦНТ "Импульс"
Время работы: 9:00-21:00.
г. Барнаул, ул. Привокзальная, 12а, ТЦ "Дилижанс", левый вход.    
Тел: +7-905-924-95- 60
Instagram
Facebook

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:28
Абоненты Горсети могут заказать справки и вызвать инспектора через интернет 0
11:15
Распродажа круглый год: салон оптики предлагает очки известных брендов со скидкой 0
11:07
"Ситуация раздута". Как коронавирус влияет на туризм и стоит ли лететь на Хайнань 0
11:00
Трамвай протаранил скорую помощь в Барнауле 0
10:49
Два участка трасс открыли для движения в Алтайском крае 0
10:39
Крупнейшую в Сибири солнечную электростанцию открыли на Алтае 9
10:27
Алтайские хоккеисты сыграют за "Кубок поколения" 1
10:15
Обычный январь. На Алтае мужчина обратился в больницу после укуса клеща 1
10:02
Спортивный импульс: барнаульцев приглашают на занятия настольным теннисом и фитнесом 0
09:53
34 села Алтайского края остаются в изоляции после метели 2
09:42
Студенты отправляются вызволять жителей Алтайского края из снежного плена 0
09:29
Судебный пристав из лени прощала долги жителям Алтая 17
09:12
Умеренное употребление алкоголя продлевает жизнь 10
09:00
Кто не рискует, тот не создает прекрасное. Формат charity shop завоевывает Барнаул 1
08:50
В Барнауле откроют один из крупнейших в РФ центров единоборств 12
08:39
Морозы на Алтае продержатся до 3 февраля 4
08:21
Доказано. Смартфоны способствуют развитию рака 11
08:11
На утро 31 января в Алтайском крае закрыто 10 участков трасс 0
07:44
Новые штрафы и дорогой "Платон": что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года 5
07:30
Теракты и лекарство от рака: главные пророчества Ванги и ее предсказания на 2020 год 4
07:15
Взламывают и проворачивают. Полиция рассказала о самых популярных способах автоугона 0
07:01
Согреет и удивит. Выбираем подарок для любимых 0
06:49
Ксению Собчак сняли с самолета за бунт 24
06:21
Китайский Чернобыль: как выглядит сейчас Ухань, откуда пошла эпидемия коронавируса 6
06:07
Без сна, выходных и рыбалки: как водитель в Барнауле сражается со снегом 25
05:50
Осадков не будет. О погоде в Алтайском крае 31 января 0
23:47
Россиянин отравил своего четырехмесячного сына снотворным 0
23:15
Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке 3
22:49
Ученым удалось получить самый детальный снимок Солнца в истории 3
22:18
Три человека погибли во время поездки на BlaBlaCar в Томске 5
21:48
Кассира московского супермаркета заподозрили в убийстве покупателя 0
21:11
Финансирование спортивных школ растет в Алтайском крае 0
20:46
Виктор Томенко посетит районы, которые сильно пострадали от снегопада 4
20:11
Еще несколько участков трасс открыли для движения в Алтайском крае 0
19:41
Соцсети: самолет сел в аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта 1
19:19
Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве 1
18:38
Из центра не выбраться. Пробки в Барнауле достигли 9 баллов 7
18:13
В Бийске разыскивают мужчину, который расплатился в магазине чужой картой 0
17:49
Краснодарский школьник поджег собственную школу 3
17:36
Котельную для нескольких домов и детского сада построили в алтайском селе 1
17:30
10 минут и готово. Барнаульцам предлагают пройти экспресс-тест на ВИЧ 5
17:16
Барнаульца отправили в психбольницу за убийство пятилетнего сына 1
17:01
Алтайские туристы рассказали об обстановке на китайском острове Хайнань 4
16:51
Почти 119 тысяч алтайских школьников смогут получить бесплатное горячее питание 6
16:41
Дорожники освободили алтайскую деревню из снежного плена и отправились дальше 1
16:23
Первая в новом году. Как прошла сессия алтайского парламента 0
16:15
Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом 13
16:04
Минобр проверит законность прописки первоклассников в переполненных школах Барнаула 52
15:50
Путешественник из Читы добрался пешком до Барнаула 4
15:33
Автоблогер Эрик Давидыч чуть не умер во время съемок шоу "Последний герой" 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.