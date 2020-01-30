Котельную для нескольких домов и детского сада построили в алтайском селе

В райцентре Смоленского района завершили строительство новой газовой котельной. Она будет отапливать микрорайон из 13 многоквартирных домов и двух домов блокированной застройки, в которых живут почти 500 человек, а также детский сад "Черемушки", сообщает официальный сайт Алтайского края.

Работы начались в 2019 году, а ввести котельную в эксплуатацию планируют к следующему отопительному сезону. Стоимость работ составила 14 млн рублей.

"Потребность в появлении нового источника теплоснабжения обусловлена тем, что действующая угольная котельная выработала свой ресурс и находится в ветхом состоянии. С переходом части многоквартирных домов и соцучреждения на природный газ у района снизится объем приобретаемого угля, что приведет к значительной экономии средств", – отметили в Минстрое.

Новая котельная полностью автоматизирована и оборудована двумя котлами, которые работают в каскаде.