Взламывают и проворачивают. Полиция рассказала о самых популярных способах автоугона

В МВД рассказали о самых популярных способах угона автомобилей. Наиболее распространенным методом кражи машин стали взлом дверного замка и зажигания с помощью специального механического приспособления – проворота.

Как сообщает РИА "Новости", нередко автоугонщики проникают в салон, разбивая боковое стекло. Также у преступников популярны различные радиоэлектронные средства, с помощью которых можно отключить сигнализацию и завести автомобиль.

Пятерку популярных способов замыкает подмена ключей во время осмотра автомобиля якобы с целью покупки.

В МВД также рассказали, что в 2019-м количество автомобильных угонов снизилось на 14% по сравнению с предыдущим годом.