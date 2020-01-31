Доказано. Смартфоны способствуют развитию рака

Ученым из Йельского университета (США) удалось связать возникновение рака с излучением от смартфонов.

В материалах исследования, результаты которого опубликованы на сайте Medical Xpress, говорится, что медики доказали влияние мобильных телефонов на развитие рака щитовидной железы у некоторых пациентов.

В исследовании, в котором участвовали 900 человек, было выявлено, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом активное использование смартфонов увеличивает риск возникновения рака щитовидной железы в два раза.

Специалисты подчеркивают, что важную роль в развитии онкозаболеваний играет генетическая восприимчивость вместе с активным использованием мобильных девайсов.

Ученые заключают, что дальнейшие исследования этого вопроса позволят улучшить диагностику онкологических заболеваний.