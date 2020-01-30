В Бийске разыскивают мужчину, который расплатился в магазине чужой картой

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции "Приобский" разыскивается мужчина, который подозревается в хищении денежных средств с чужой карты. Подозреваемый попал на запись камеры видеонаблюдения в одном из супермаркетов города.

Приметы: на вид 45-55 лет, рост 165-175 см. Был одет в темные куртку, штаны и шапку. Носит очки для зрения.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о человеке, снятом на камеру, просят сообщать по телефону 8-923-650-55-28, 02 либо в ближайшее отделение полиции.