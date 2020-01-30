Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из больницы, куда он был госпитализирован из-за проблем с желудком, сообщает RT со ссылкой на его пресс-секретаря Михаила Максимова.
"Со здоровьем главы Республики Алтай все в порядке, он выписан", – сказал Максимов.
Хорохордин продолжит командировку в Москве, где у него предусмотрено несколько встреч, после чего вернется в регион.
Ранее сообщалось, что Олег Хорохордин попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Позднее Михаил Максимов объяснил, что никаких проблем с алкоголем нет, а лег в больницу глава региона из-за обострения панкреатита.
Комментарии
ну как бэ...
люди же не дураки. знаем почему селезенка бАхает
на креончике посидит и дальше
а в горном как не бухать то?)))
прокапали, можно в родные пенаты возвращаться.