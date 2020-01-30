Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из больницы, куда он был госпитализирован из-за проблем с желудком, сообщает "RT" со ссылкой на его пресс-секретаря Михаила Максимова.

"Со здоровьем главы Республики Алтай всё в порядке, он выписан", — сказал Максимов.

Хорохордин продолжит командировку в Москве, где у него предусмотрены несколько встреч, после чего вернется в регион.

Ранее сообщалось, что Олег Хорохордин попал в больницу из-за проблем с алкоголем. Позднее он объяснил, что никаких проблем с алкоголем нет, а лег в больницу глава региона из-за обострения панкреатита.