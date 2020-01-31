Китайский Чернобыль: как выглядит сейчас Ухань, откуда пошла эпидемия коронавируса

Фото: hi-tech.mail.ru
Китайский город Ухань, где вспыхнула эпидемия нового коронавируса, уже больше недели закрыт на карантин. В городе не ходит общественный транспорт, люди стараются без острой необходимости не выходить на улицу, многие магазины из-за невостребованности закрываются.
Днем здесь можно увидеть лишь несколько машин на дорогах, редких пешеходов в медицинских масках и работников коммунальных служб, – пишет mail.ru.
По последним данным, от вируса погибло 213 человек, количество заболевших подбирается к 10000.
Комментарии
Обратите внимание на дорожную инфраструктуру! Вот где четко видно, что власти очень ответственно подходят к безопасности дорожного движения! Наши чиновники, депутаты и президент только языком треплют...