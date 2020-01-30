Из центра не выбраться. Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Дорога домой для некоторых жителей Барнаула сегодня будет особенно долгой. По информации сервиса Яндекс. Пробки, заторы в городе на 9 из 10.

Самая сложная ситуация в центре: Ленина, Красноармейский, Строителей и Челюскинцев стоят почти полностью. Сильно затруднено движение на пересечении Строителей и Красноармейского у "Мира".

Неприятный сюрприз ждет тех, кто решит объехать пробку через лес. Ленточный бор стоит от Кутузова до Власихинской.

По Павловскому тракту есть проблемы с разъездом на пересечении с Малахова и Попова. Пробки формируются на отдельных участках улиц: Малахова, Антона Петрова, Северо-Западная, Попова и Балтийская.