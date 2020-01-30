Три человека погибли во время поездки на BlaBlaCar в Томске

Жителя Кузбасса, по вине которого три человека погибли и еще несколько получили травмы, осудили в Томске, пишет портал Vse42.

В апреле 2019 года 40-летний мужчина взял пассажиров, которые хотели добраться до Кемерова и Новокузнецка. Позднее выяснилось, что его автомобиль был неисправен, а на задних колесах стояла зимняя резина.

"Водитель выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом в составе тягача Volvo, двигавшимся во встречном ему направлении. После этого он съехал в кювет, где совершил наезд на дерево", – рассказали в прокуратуре.

Три пассажира скончались на месте, еще двое получили травмы.

Водитель признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.