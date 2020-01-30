Ученым удалось получить самый детальный снимок Солнца в истории

Национальный научный фонд США опубликовал самые детальные снимки поверхности Солнца в истории.

Они были сделаны телескопом Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST), расположенным на Гавайях. Эти снимки помогут ученым подробнее изучить поверхность звезды.

С помощью телескопа, зеркало которого имеет четырехметровый диаметр, специалисты планируют составить карту поверхности астрономического объекта. Ранее для наблюдений приходилось дожидаться солнечного затмения.

Уточняется, что солнечная активность способна влиять на спутниковую связь, GPS и отключать электричество на разных территориях Земли.