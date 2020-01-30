Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы с Китаем на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.

"Сегодня было подписано распоряжение, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были приняты правительством", – сказал он.

Кроме того, вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено информировать население о профилактике и мерах предупреждения по распространению 2019-nCoV.

Владимиру Путину ежедневно передаются доклады о мерах, принятых для противодействия распространению вируса.