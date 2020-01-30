Финансирование спортивных школ растет в Алтайском крае

Виктор Томенко утвердил план мероприятий по приведению уровня финансирования учреждений, подведомственных Министерству спорта Алтайского края, сообщает официальный сайт региона.

В нем предусмотрено ежегодное увеличение финансирования спортивных школ до 2025 года.

"Дополнительные средства направят на развитие биатлона, лыжного спорта, а также базовых видов спорта в крае. К ним относятся баскетбол, бокс, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, тхэквондо, фехтование, футбол, хоккей на траве, горнолыжный и конькобежный спорт, сноуборд, кикбоксинг, самбо, спортивное ориентирование, а также паралимпийские виды", – рассказали в пресс-службе администрации края.

В 2025 году уровень финансирования должен достичь 100% базового норматива.