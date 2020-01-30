Кассира московского супермаркета заподозрили в убийстве покупателя

Кассира магазина, подозреваемого в убийстве покупателя, задержали полицейские, сообщает РИА "Новости".

26 января мужчина поступил в больницу с тупой травмой живота, от которой скончался. По информации медиков, травма носила насильственный характер.

Подозреваемым оказался кассир-контролер 1994 года рождения. Он был задержан в деревне Коробово Ленинского городского округа Подмосковья.

На кадрах, которые удалось получить сотрудникам полиции, видно, как молодой человек бьет клиента в живот, после чего наносит ему удар ногой.