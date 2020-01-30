Еще несколько участков трасс открыли для движения в Алтайском крае

С нормализацией погодных условий в Алтайском крае открывают дороги для движения автомобилей.

Проезд для всех видов транспорта открыт от Змеиногорска до границы Республики Казахстан на дороге Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, а также на дороге Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава от с. Верх-Чуманка до с. Плотава. Отметим, что по последнему маршруту с 20 км по 40 км движение открыто только для легковых автомобилей.

Закрытыми остаются:

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан, от с. Курья до Змеиногорска;

Леньки — Нижнечуманка — Верх-Чуманка — Плотава, с 40 км по 60;

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, от Змеиногорска до Рубцовска;

Батурово — Киприно — Юдиха;

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород, от с.Баево — до с.Верх-Суетка, от с.Нижняя Суетка до Славгорода;

Топчиха — Парфеново — Песчаное, с 0 км по 44 км;

Подъезд к пос. Комариха;

Алексеевка – Березовка – Солонешное, от с.Соловьиха до с.Березовка;

Бийск – Усятское – Соусканиха- Верх-Кажа, от с. Усятское до конца трассы;

Красногорское – Усть-Кажа – Сосновка.

Отметим, что Мельниковка — Александровка, с 0 км по 19 км, открыта только для легковых автомобилей.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.