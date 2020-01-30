Соцсети: самолет сел в аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта

Борт S7 AirBus A-321 сел в аэропорту Домодедово из-за угрозы террористического акта, сообщает Mash.

По предварительной информации, пилоты рейса Симферополь - Москва сообщили о нештатной ситуации на борту и приняли решение сажать самолет. Рейс направляется на стоянку. Сообщается, что угрозу может представлять пассажирка судна. Встречает борт оперативная группа, сотрудники полиции готовятся к задержанию.

"При выполнении рейса одна из пассажирок встала в проходе самолета, заявив о наличии взрывного устройства. Командир судна сообщил об инциденте в аэропорту Домодедово. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке", — прокомментировали ситуацию в компании.