Виктор Томенко посетит районы, которые сильно пострадали от снегопада

31 января Виктор Томенко совершит рабочую поездку в Рубцовск, Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы, сообщили в пресс-службе администрации Алтайского края.

Он вместе с членами правительства Алтайского края оценит последствия снегопада, проведет встречи с жителями, спасателями и главами муниципалитетов. А также рассмотрит проблемные вопросы, например, об оказании помощи фермерам, которые из-за снежных заносов не могли вывезти молоко.

Губернатора Алтайского края будут сопровождать заместители председателя правительства края, начальник Главного управления МЧС по Алтайскому краю. Во время поездки будут приняты решения по обеспечению проезда к населенным пунктам и о подготовке к возможным повторениям снегопадов.