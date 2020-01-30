Россиянин отравил своего четырехмесячного сына снотворным

Житель Подмосковья покормил своего четырехмесячного сына из бутылочки и ушел в другую комнату. Спустя некоторое время мальчика обнаружили без признаков жизни, пишет Life.

В результате экспертизы было установлено, что в смеси находилось снотворное, из-за отравления которым ребенок и умер.

Первое время мужчина боялся признаться в причинах трагедии и не говорил об этом даже своей жене, но позднее он рассказал, что добавлял снотворное в питание, потому что прочитал этот совет в интернете. Он пояснил, что таким образом советчики рекомендовали успокаивать детей.

Отец знал, какие таблетки нужно покупать, но не рассчитал дозу.